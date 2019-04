US-Repräsentantenhaus klagt gegen Trumps Notstandserklärung

Das von den Demokraten kontrollierte US-Repräsentantenhaus geht rechtlich gegen den von Präsident Donald Trump verhängten Notstand an der Grenze zu Mexiko vor. Die Kammer des US-Kongresses reichte vor einem Gericht in Washington Klage gegen Trumps Notstandserklärung ein, wie die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, in der Nacht auf Samstag mitteilte.

In der Klageschrift wird unter anderem argumentiert, Trump hebele mit diesem Schritt die Hoheit des Kongresses für die Bewilligung von Haushaltsmitteln aus. Pelosi sagte, der Kongress müsse seine verfassungsrechtliche Verantwortung verteidigen und das System und die Gewaltenteilung schützen.

Trump hatte Mitte Februar einen Nationalen Notstand erklärt, um ohne parlamentarische Zustimmung den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko finanzieren zu können. Der Kongress hatte die von ihm geforderte Summe dafür nicht gebilligt. Mit Hilfe der Notstandserklärung will Trump zusätzliche Milliarden aus anderen Geldtöpfen beschaffen. Sein Vorgehen ist rechtlich umstritten, weshalb die Demokraten eine Resolution ins Abgeordnetenhaus eingebracht haben, um den Notstand wieder zu beenden. Sie bekam sowohl dort als auch später im - von Trumps Republikanern dominierten - Senat die nötige Mehrheit.

Der Präsident legte daraufhin Mitte März das erste Veto seiner Amtszeit ein, um die vom Kongress beschlossene Aufhebung des Notstandes zu verhindern. Um wiederum dieses Veto zu überstimmen, wäre im Repräsentantenhaus und in einem zweiten Schritt auch im Senat eine Zweidrittelmehrheit nötig gewesen. Die kam aber nicht zustande. Daher gehen die Demokraten nun den juristischen Weg - und sind damit nicht alleine: Auch mehrere US-Bundesstaaten haben bereits eine Sammelklage gegen die Notstandserklärung eingereicht.

Trump: Wir können niemanden mehr aufnehmen

Ungeachtet dessen blieb US-Präsident Trump bei einem Besuch in Kalifornien an der Grenze zu Mexiko seiner Linie treu und verkündete: "Wir können euch nicht mehr aufnehmen." Das Land sei voll. "Dreht um", mahnte Trump weiter. "Wir haben keinen Platz.“ Mehrfach wiederholte er diese Botschaft an illegale Migranten und betonte: "Wenn es voll ist, dann ist es voll." So einfach sei das.

Weiters kündigte der Staatschef an, dass in den kommenden Monaten viele neue Grenzbarrieren errichtet werden sollen. Er sprach erneut von einem Notstand an der Grenze und beklagte schwere Mängel im Einwanderungssystem der USA.

(APA/dpa/Reuters/Red.)