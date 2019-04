Bibi da, Bibi dort: mit Wladimir Putin im Kreml, mit Donald Trump im Weißen Haus, mit Mike Pompeo und Jair Bolsonaro an der Klagemauer in Jerusalem. Offiziell hat Benjamin Netanjahu zuvor noch nie Staatsgäste in Jerusalems Altstadt begleitet – ein Zeichen der Selbstsicherheit.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.04.2019)