Rettungsschiff steuert Malta an

Rom/Valletta. 64 aus dem Mittelmeer vor Libyens Küste gerettete Menschen hat die Alan Kurdi an Bord. Nun sucht das Rettungsschiff unter deutscher Flagge, das nach dem 2015 auf der Flucht nach Europa ertrunkenen syrischen Jungen benannt ist, Einlass in einem europäischen Hafen – bis dato vergeblich. Am gestrigen Sonntag richtete die deutsche Nichtregierungsorganisation Sea-Eye, die das Rettungsschiff betreibt, einen Appell an die Regierung Maltas: „Fünfter Tag an Bord. Das Wetter wird rauer. Wir hoffen, dass sich die politischen Gemüter schnell beruhigen, um zu tun, was menschlich ist. Menschenleben schützen“, teilte die Regensburger NGO per Kurznachrichtendienst Twitter mit.

„Gute Reise nach Berlin“

Die Alan Kurdi hatte am Mittwoch die Menschen vor der libyschen Küste gerettet. Seitdem sucht das Schiff einen sicheren Hafen. Italien hat die Einfahrt verwehrt und sieht Deutschland in der Pflicht, weil das Schiff unter deutscher Flagge fährt. Die italienische Regierung hat am Freitag mitgeteilt, lediglich zwei Frauen und deren Kinder sowie eine Schwangere auf Lampedusa evakuieren zu wollen. Die Frauen lehnten jedoch das Angebot mit der Begründung ab, sie wollten ohne ihre Ehemänner nicht an Land gehen. Italiens Innenminister, Matteo Salvini, reagierte betont empört: „Frauen und Kinder weigern sich auszusteigen. Es bleibt nichts anderes, als ihnen gute Reise nach Berlin zu wünschen.“

Die Besatzung der Alan Kurdi denkt allerdings nicht daran, das Mittelmeer Richtung Norden zu verlassen. „Viele Menschen müssen an Deck schlafen. Das Wetter wird deutlich schlechter. Wir brauchen jetzt einen sicheren Hafen“, appellierte Sea-Eye an Maltas Premier, Joseph Muscat.

In der Zwischenzeit hat sich Deutschland zur Aufnahme von einigen Migranten von dem blockierten deutschen Hilfsschiff bereit erklärt. Allerdings forderte Innenminister Horst Seehofer die anderen EU-Mitgliedstaaten auf, ebenfalls Menschen von dem Schiff aufzunehmen. Berlin sei nicht allein für deren Schicksal zuständig, „es muss eine Gemeinschaftsaktion sein“. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.04.2019)