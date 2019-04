USA stufen Revolutionsgarden im Iran als Terrororganisation ein

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump wird die iranischen Revolutionsgarden als ausländische Terrororganisation einstufen. Das kündigte Trump am Montag in einer vom Weißen Haus verbreiteten Mitteilung an.

Der Iran hatte die US-Regierung am Wochenende eindringlich vor diesem Schritt gewarnt. US-Präsident Donald Trump solle es sich zweimal überlegen, bevor er die USA auf diese Weise in eine weitere "Katastrophe" führe, schrieb Außenminister Mohamed Jawad Zarif am Sonntag auf Twitter.

Besonders warnte er diejenigen in den USA, die diese Entscheidung allein im Interesse des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu treffen wollten.

Die Revolutionsgarden sind im Iran die Eliteeinheit der Streitkräfte - und weitaus wichtiger als die klassische Armee. Überdies haben die Revolutionsgarden auch großen politischen und wirtschaftlichen Einfluss im Land. Teheran behauptet, ohne sie wäre der Sieg über die Terrormiliz "Islamischer Staat" im Irak und in Syrien nicht möglich gewesen. Genauso wie die Hardliner stehen auch die Reformer um Präsident Hassan Rohani - trotz einiger politischer Differenzen - hinter den Revolutionsgarden als Sicherheitsgarant.

(APA/dpa)