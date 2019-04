Wer soll die Macht in Tripolis übernehmen? Acht Jahre nach dem Aufstand gegen Diktator Muammar al-Gadhafi wird nun erneut versucht, diese Frage mit Gewalt zu entscheiden. Im Süden der libyschen Hauptstadt toben Gefechte. Dutzende Menschen starben. Der einflussreiche Milizenführer aus dem Osten, General Khalifa Haftar, hat seine Truppen gegen Tripolis geschickt. Sie brachten den früheren internationalen Flughafen südlich der Stadt vorübergehend unter ihre Kontrolle. Am Donnerstag wurde dann der einzig funktionstüchtige Flughafen Mitiga im Osten von Tripolis von Kampfflugzeugen angegriffen. Einheiten, die mit der international anerkannten Regierung verbündet sind, versuchen den Vormarsch zu stoppen.



Die internationale Gemeinschaft ist alarmiert. Nach Angaben der UNO vom Montagabend sind 3400 Menschen aus dem Raum Tripolis auf der Flucht. Die USA und die EU verlangen ein Ende der Kämpfe. Im UN-Sicherheitsrat scheiterte eine Erklärung, in der Haftar zur Beendigung der Offensive aufgefordert werden sollte. Die Veto-Macht Russland, ein Verbündeter des Generals, legte sich quer: Es müsse an alle und nicht nur eine Partei appelliert werden, das Feuer einzustellen. Die Schlacht um Tripolis wird nicht nur von lokalen Kriegsherren geführt. Auch internationale Kräfte mischen mit. Ein Überblick über die Akteure.

