Trumps Drama um die Südgrenze

New York. Am Freitag, während eines Besuchs in der kalifornischen Grenzstadt Calexico, stand Kirstjen Nielsen noch an der Seite von Donald Trump. „Unser Land ist voll“, ließ der Präsident im Beisein der Heimatschutzministerin den Tausenden Flüchtlinge ausrichten. „Wir können euch nicht mehr aufnehmen. Sorry, das wird nicht passieren. Dreht um.“ Sonntagnacht trat dann Nielsen zurück. Sie war an einer der schlimmsten Immigrationskrisen, mit denen die USA je konfrontiert waren, gescheitert.



Dabei hatte Nielsen, die seit Dezember 2017 im Amt war, durchaus versucht, ganz in Trumps Sinn Härte zu zeigen. Sie hat die im Vorjahr unter dem damaligen Justizminister, Jeff Sessions, eingeführte Zero-Tolerance-Politik, im Zuge derer auch Flüchtlingskinder von ihren Eltern getrennt worden waren, mitgetragen. Bis zuletzt forderte sie den Kongress auf, die Regeln zu verschärfen und kritisierte unter anderem die Tatsache, dass Flüchtlinge aus Drittländern, die über Mexiko in die USA kommen, nicht umgehend zurückgeschickt werden dürfen.



Letztlich aber gerieten die 46-Jährige und der Präsident aneinander, weil Nielsens Ministerium Trumps Überlegungen, die Grenze zu Mexiko völlig zu schließen, heftig kritisierte. Der ökonomische Schaden einer solchen Maßnahme wäre für beide Länder enorm. Nielsen empfahl dem Weißen Haus, davon abzusehen. Trump sieht dies zwar durchaus ein, doch will er den Druck auf Mexiko aufrechterhalten. Auch nach dem Rücktritt Nielsens wiederholte er umgehend die Drohung einer Grenzschließung.



Tatsächlich hat Trump nicht unrecht, wenn er Mexikos neuen Präsidenten, Andrés Manuel López Obrador, für das Drama an der US-Südgrenze mitverantwortlich macht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.04.2019)