Für Netanjahu und Gantz geht es ums Ganze

Jerusalem. Grund zum Aufatmen gibt es für Israels Wähler schon vor den ersten Hochrechnungen: Einer der schmutzigsten Wahlkämpfe in der Geschichte des Staats ist vorbei. Als „verrückt“, „unstabil“ und „völlig ungeeignet für das Amt des Regierungschefs“ bezeichnete die Kampagne Benjamin Netanjahus dessen Herausforderer Benny Gantz. Der Premier machte sich die Affäre um das Handy von Gantz zunutze, aus dem iranische Hacker sensible Informationen gezapft haben sollen, um über das Liebesleben des Ex-Generalstabschefs zu spekulieren. Gantz, Chef der Partei Blau-Weiß, resümierte den Wahlkampf als die „schwierigsten Wochen in meinem Leben“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.04.2019)