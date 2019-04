Erdoğan will Istanbul nicht aufgeben

Istanbul. Der türkische Staatspräsident, Recep Tayyip Erdoğan, will die Wahlniederlage seiner Regierungspartei AKP in Istanbul nicht hinnehmen: Am Montag tat er das für ihn und seine Partei so schmerzliche Ergebnis der Kommunalwahl vom 31. März in der Bosporus-Metropole als „organisiertes Verbrechen“, als „Diebstahl an den Wahlurnen“ ab und kritisierte den Urnengang als „regelwidrig“.

Nach dem vorläufigen Auszählungsergebnis hat der Kandidat der größten Oppositionspartei CHP, Ekrem Imamoğlu, die Bürgermeisterwahl in Istanbul mit einem hauchdünnen Vorsprung von weniger als 20.000 Stimmen gegen den AKP-Kandidaten Binali Yıldırım gewonnen. „In Istanbul, wo es mehr als zehn Millionen Wähler gibt, hat wohl keiner das Recht, sich mit einem Unterschied von 13.000 oder 14.000 Stimmen als Sieger aufzuspielen“, donnerte Erdoğan gestern vor seiner Abreise zu einem Staatsbesuch in Moskau. Die AKP stellte seit 1994 den Bürgermeister in Istanbul, Erdoğan startete aus diesem Amt seine kometenhafte politische Karriere.

Wahlprozesse gefährdet

Der Chef der säkularen CHP, Kemal Kılıçdaroğlu , sieht bereits die Sicherheit der Wahlprozesse in der Türkei in Gefahr. Er appellierte an die Hohe Wahlkommission, ihre Unabhängigkeit trotz aller Interventionen Erdoğans zu bewahren.

Die AKP hat inzwischen bei der Wahlkommission eine Neuauszählung aller Stimmen in 38 Istanbuler Wahlbezirken beantragt. Auch in Ankara, hatte die Erdoğan-Partei eine Neuauszählung verlangt, doch hat die Wahlkommission das dortige Ergebnis bestätigt, CHP-Kandidat Mansur Yavas wird neuer Bürgermeister. Kenner der türkischen Innenpolitik befürchten, dass bei einem Verlust der Bürgermeisterämter in Ankara und Istanbul die Regierung erst recht auf dringend notwendige wirtschaftliche Reformen verzichten wird. Die türkische Wirtschaft leidet schon länger unter einer hohen Inflation, einer fragilen Währung und ausbleibenden ausländischen Investitionen. Zu erwarten seien jetzt kurzfristige Maßnahmen, um der Wählerbasis der AKP entgegenzukommen.

Im Mittelpunkt der Gespräche Erdoğans mit Präsident Wladimir Putin in Moskau stand der geplante Kauf russischer S-400-Luftabwehrsysteme durch Ankara, was auf scharfe Kritik der Nato-Partner der Türkei und insbesondere der USA stößt. Erdoğan will mit Putin auch eine mögliche Operation der türkischen Streitkräfte in Nordsyrien diskutieren. Seine Absicht ist, die kurdischen Kämpfer aus dieser Region zu vertreiben. (Reuters, DPA)

