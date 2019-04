Erdoğan fordert Neuwahl in Istanbul

Istanbul. Kurz vor der türkischen Kommunalwahl im März meldete sich Ali Ihsan Yavuz, Vizechef der türkischen Regierungspartei AKP, mit einer beruhigenden Botschaft an die Wähler zu Wort. Die Türkei habe das wohl sicherste Wahlsystem der Welt, erklärte Yavuz. Wenige Tage später klang der Politiker dann ganz anders. Über angebliche Unregelmäßigkeiten bei der Wahl am 31. März klagte Yavuz nun plötzlich: Die Wahl sei ein „dunkler Fleck“ in der Geschichte der Demokratie. Jetzt will die AKP die Wahl in der Metropole Istanbul ganz wiederholen lassen.

Die März-Wahl hatte der AKP eine historische Niederlage in Istanbul eingebracht. Mit einem hauchdünnen Vorsprung von weniger als 20.000 Stimmen schlug Oppositionskandidat Ekrem Imamoğlu den AKP-Bewerber Binali Yıldırım. Mit immer neuen Einsprüchen bei der zentralen Wahlkommission in Ankara versuchte die Partei von Präsident Recep Tayyip Erdoğan seitdem, das Ergebnis doch noch zu ihren Gunsten zu wenden. Am Dienstag kündigte Yavuz einen Antrag auf Wiederholung der Wahl in Istanbul an. Sollte die Wahlkommission zustimmen, würden die rund zehn Millionen Istanbuler Wähler voraussichtlich im Juni erneut zu den Urnen gerufen.

Große symbolische Bedeutung

Anders als in der Hauptstadt Ankara, wo der zur Oppositionspartei CHP gehörende Bürgermeisterkandidat Mansur Yavaş mit großem Vorsprung siegte und in dieser Woche sein neues Amt antreten konnte, will die AKP in Istanbul nicht aufgeben. Schließlich ist Istanbul an symbolischer und wirtschaftlicher Bedeutung für die türkische Politik nicht zu überbieten: Die Stadt am Bosporus ist Erdoğans politische Heimat und der Standort von 40 Prozent der türkischen Wirtschaftskraft – und bietet damit viele Möglichkeiten, Posten und Wohltaten an AKP-Gefolgsleute und regierungsnahe Unternehmen zu verteilen.

Bei den Einsprüchen gegen das Istanbuler Ergebnis musste Erdoğans Partei in der Nacht zum Dienstag einen schweren Rückschlag einstecken. Die Wahlkommission lehnte den Antrag der AKP auf Neuauszählung aller Stimmen in 31 von 39 Istanbuler Stadtbezirken ab. Nur 51 Wahlurnen mit insgesamt weniger als 20.000 Stimmen sollen überprüft werden. Das wird nicht reichen, um Imamoğlu den Sieg zu nehmen. Am Dienstag durchkämmten Polizisten deshalb den Istanbuler Vorort Büyükçekmece, in dem die AKP angebliche Unregelmäßigkeiten beklagt.

„Staatsstreich an Wahlurne“

Erdoğan selbst sprach von „organisierter Kriminalität“ an der Wahlurne, die der Opposition den Sieg beschert habe. Es gehe nicht um vereinzelte Unregelmäßigkeiten, sondern so gut wie das ganze Istanbuler Stadtgebiet sei betroffen, sagte der Präsident. Mit diesem Vorwurf bereitet die AKP den Versuch vor, die Wahl in der 15-Millionen-Metropole ganz annullieren zu lassen. AKP-Vize Yavuz betonte, ohne Neuwahl würden immer Zweifel an den Resultaten vom 31. März bleiben. In regierungstreuen Medien wurde die Wahl bereits als „Staatsstreich an der Wahlurne“ verdammt.

Ein offizieller Antrag der AKP auf eine Neuwahl müsste in den kommenden Tagen eingereicht werden. Sollte die Partei einen neuen Urnengang durchsetzen, wäre das hoch riskant. Zum einen droht die Gefahr, dass das rezessionsgeplagte Land wegen des anhaltenden Streits um die Istanbuler Wahl wertvolle Zeit verschenkt, die für dringend benötigte Wirtschaftsreformen gebraucht würde. „Die Märkte wollen, dass sich die Regierung um die wirtschaftlichen Probleme kümmert“, schrieb der Wirtschaftsexperte Timothy Ash.

Zum anderen könnte eine Neuwahl in Istanbul im Juni vor allem der Opposition nützen. Die Gegner der AKP würden in diesem Fall „unglaublich motiviert“ antreten, warnte Kemal Öztürk, Kolumnist in der Erdoğan-treuen Zeitung „Yeni Safak“. In der AKP dagegen ist von einer Begeisterung für eine neue Wahl nichts zu spüren. Laut Medienberichten plädieren einige Parteipolitiker dafür, die Niederlage in Istanbul anzunehmen.

Opfer einer „Verschwörung“

Möglicherweise will Erdoğan mit den Einsprüchen in Istanbul nur eine Botschaft an die eigene Anhängerschaft schicken, wie einige Kommentatoren annehmen: Die AKP solle als Opfer einer feindlichen Verschwörung präsentiert werden, um die Niederlage besser verdaulich zu machen. Am Ende werde der Präsident das Ergebnis in Istanbul aber akzeptieren.

Noch ist nicht bekannt, für welche Option Erdoğan sich entscheiden wird. Sollte es eine Neuwahl geben, dürfte dies in Istanbul kaum mit Jubel aufgenommen werden: Einer Umfrage zufolge sind zwei von drei Wählern gegen einen neuen Urnengang.[PD8AR]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.04.2019)