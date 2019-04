Trump tauscht Spitze des US-Heimatschutzes aus

Washington/New York. In den USA kann man die Wichtigkeit des Ministeriums für Heimatschutz kaum überbewerten. Gegründet wurde es nach dem 11. September 2001; neben der Terrorbekämpfung umfasst es auch den Grenzschutz, das Management von Naturkatastrophen und die Sicherung des Internets vor ausländischen Hackern. Mit 240.000 Mitarbeitern ist es deutlich größer als das Außenministerium; das jährliche Budget beträgt mehr als 40 Milliarden Dollar.

Donald Trump ist mit der Führung des Ministeriums schon seit Längerem unglücklich. Nun greift der US-Präsident durch: Er baut den Heimatschutz komplett um. Der Schritt ist eine direkte Folge des seit Monaten schwelenden Immigrationsstreits. Trump will die Gangart verschärfen, den Bau seiner Grenzmauer zügig vorantreiben, Flüchtlinge vermehrt abweisen und möglicherweise auch die Politik der Nulltoleranz, wonach Kinder von ihren Eltern getrennt werden, erneut anwenden.

Zunächst zog Trump über das Wochenende seine Entscheidung zurück, Ron Vitiello zum Chef der Grenzpolizei ICE zu machen. Der 55-Jährige aus Illinois sei ein „netter Kerl“, aber nicht „hart“ genug. Schließlich räumten auch die Heimatschutzministerin, Kirstjen Nielsen, und der Chef des Secret Service, Randolph Alles, ihre Plätze. Lee Francis Cissna, Boss der Staatsbürgerschafts- und Immigrationsbehörde, könnte in den nächsten Tagen folgen.

Hinter Trumps Rundumschlag steht Stephen Miller, einer seiner in Einwanderungsfragen wichtigsten Berater. So übt Miller Druck auf den Präsidenten aus, an der Grenze zu Mexiko härter durchzugreifen. Zwar hatte sich auch Nielsen für eine härtere Gangart eingesetzt, doch berief sie sich auf rechtliche Einschränkungen. Es ist laut US-Recht verboten, Menschen mit laufenden Asylanträgen nicht ins Land zu lassen und in Mexiko zu belassen. Trump und Miller wollen das nun ausjudizieren. Sie berufen sich darauf, dass die Asylzentren völlig überfüllt sind.

Ringen um Flüchtlingskinder

Ins Zentrum der Aufmerksamkeit werden mit dem Umbau im Heimatschutzministerium auch wieder die Flüchtlingskinder rücken. Viele Immigranten aus Zentralamerika bringen ihre Kinder mit und stellen gemeinsam einen Asylantrag. Den Behörden ist es verboten, Minderjährige bis zum richterlichen Entscheid über den Antrag festzuhalten. Entsprechend gibt es zwei Optionen: Entweder die Beamten lassen Eltern und Kinder gemeinsam ins Land – mit der Folge, dass diese oftmals untertauchen. Oder sie schicken die Kinder zu einer Pflegefamilie und halten die Eltern bis zur Entscheidung fest.

Im Zuge einer dann wieder eingestellten Politik der Nulltoleranz entschied sich Trump im Vorjahr für die zweite Option. Eine Welle der Empörung war die Folge, Bilder von weinenden Kleinkindern, die den Eltern abgenommen wurden, gingen um die Welt.

Seit Monaten fordert der Präsident den Kongress nun auf, ein Gesetz zu verabschieden, wonach Kinder mit den Eltern festgehalten werden können – bisher ohne Erfolg. Als Folge könnte nun ein Prozedere kommen, bei dem die Eltern entscheiden müssen: sich entweder von den Kindern zu trennen oder zuzustimmen, dass die Kinder während des Entscheidungsprozesses ebenfalls festgehalten werden dürfen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.04.2019)