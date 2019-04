Venezuela: Maduro will internationale Hilfe ins Land lassen

Caracas. Kurz vor einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats zur Krise in Venezuela demonstrierte ein erneuter Stromausfall den desolaten Zustand des südamerikanischen Landes. Die Hauptstadt, Caracas, wie auch große Gebiete in mindestens 20 der 23 Bundesstaaten blieben in der Nacht auf Mittwoch ohne Elektrizität. Bilder in den sozialen Netzwerken dokumentierten später die Panne. Erst vor Kurzem hatte ein gewaltiger Stromausfall das Land für mehrere Tage lahmgelegt.

Die Regierung in Caracas äußerte sich zunächst nicht dazu. Dafür zeigte sich der umstrittene Präsident, Nicolás Maduro, nach einem Gespräch mit dem Präsidenten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Peter Maurer, zu Zugeständnissen bereit, um die dramatischen Engpässe in der Grundversorgung der Bevölkerung zu lindern. Maduro erklärte, er stimme der „Errichtung eines Kooperationsmechanismus für internationale Hilfe und Unterstützung“ zu. Bisher hatte der Staatschef sich geweigert, die Situation überhaupt als humanitäre Krise anzuerkennen. Laut UNO braucht fast ein Viertel der 30 Millionen Venezolaner dringend Hilfe. Die Notlage sollte auch Thema der Sitzung des UN-Sicherheitsrats am Mittwoch sein.

Angesichts der schweren Wirtschaftskrise dürfte die Maduro-Regierung unterdessen die Goldvorräte der Zentralbank angezapft haben. Aus den Tresoren seien allein in der vergangenen Woche acht Tonnen des Edelmetalls entnommen worden, teilten ein Abgeordneter und ein Regierungsmitarbeiter mit. Seit Jahresbeginn sollen die Goldreserven nach Angaben aus Regierungskreisen um 30 Tonnen geschmolzen sein. (ag./red.)

