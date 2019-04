Minister Peter Altmaier, ein „Totalausfall“?

Berlin. Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) war lang so etwas wie Angela Merkels persönliche Feuerwehr. Die Kanzlerin schickte ihren loyalen Gefährten immer dorthin, wo es brannte. Altmaier sollte einst die Energiewende managen, die Flüchtlingspolitik koordinieren.

Doch nun ist Feuer am Dach in Altmaiers Wirtschaftsressort. Kaum ein Tag vergeht, ohne dass sich Unternehmer oder ihre Wirtschaftsverbände über den Minister auslassen. Von „Totalausfall“ und „Fehlbesetzung“ ist zu lesen. Der Verband der Familienunternehmer lud Altmaier absichtlich nicht zum 70-Jahr-Jubiläum ein. Der Wirtschaftsminister, so wirft man ihm dort vor, betreibe eine „Anti-Mittelstandspolitik“. Das Fass zum Überlaufen brachte wohl Altmaiers Industriestrategie 2030, in der er sich für „nationale Champions“ aussprach, zur Not mit staatlicher Hilfe.

Die Lage ist ernst, die Kritik scharf. CDU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus sprach von einer Kampagne gegen Altmaier. Das Problem: Wenn die Theorie stimmt, dann kampagnisiert hier teils die eigene Klientel gegen Altmaier. Da und dort mag sich dabei Ärger entladen, dass der wirtschaftsliberale Friedrich Merz im Rennen um den CDU-Vorsitz unterlegen war. Der Groll mischt sich mit der Hoffnung, Merz könnte eines Tages Minister werden, genauer: Wirtschaftsminister.

Merz als Minister gesetzt?

Es passt ins Bild, dass Merz am Dienstagabend bei einer Veranstaltung über die Entfremdung zwischen Politik und Wirtschaft sprach. Wie die „FAZ“ berichtet, strebt er ein Ministeramt in der nächsten Regierung an, die dann nicht mehr Merkel anführen wird, sondern womöglich CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK). Als Kanzlerin will AKK ihren Rivalen Merz zum Wirtschaftsminister machen, berichtet die „FAZ“. Zumindest nähert man sich an. Am Freitag treten sie im Sauerland, der Heimat von Merz, gemeinsam öffentlich auf. (strei)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.04.2019)