Sudan: Präsident Bashir ist offenbar zurückgetreten

Die Proteste dauern seit Monaten an - nun ist der sudanesische Präsident Omar al-Bashir offenbar zurückgetreten, wie aus Regierungskreisen verlautete. Die Information wurde zudem von einem Minister der Provinz Nord-Darfur bestätigt. Adel Mahjoub Hussein sagte am Donnerstag dem in Dubai ansässigen Fernsehsender Al Hadath ferner, es gebe Konsultationen, einen Militärrat einzurichten, der die Macht übernehmen solle.

Das Militär hat angekündigt, noch am Donnerstag eine wichtige Erklärung abgeben zu wollen.

Unterdessen stürmten Soldaten laut einem Augenzeugenbericht den Sitz von Bashirs Islamischer Bewegung in der Hauptstadt Khartoum. Die Straßen im Zentrum füllten sich zudem mit Zehntausenden Demonstranten. Armee und Sicherheitskräfte wurden am Donnerstag rund um das Verteidigungsministerium, Hauptstraßen und Brücken in der Hauptstadt gesichtet.

Seit Samstag belagerten die Protestierenden das Armee-Hauptquartier in Khartoum. Auf dem Gelände befinden sich auch die Residenz des Präsidenten und das Verteidigungsministerium. Die Demonstranten verlangten vor der Armee, sich auf die Seite der Regierungsgegner zu stellen. Angeblich hat die Armee Bashir unter Hausarrest gestellt. „Wir haben gewonnen“ riefen die Demonstranten nach den ersten Gerüchten, dass der Präsident zurückgetreten sei.

Politische Gefangene kommen frei

Der gefürchtete Geheimdienst kündigte an, alle politischen Gefangenen freilassen zu wollen. Der Nationale Geheim- und Sicherheitsdienst habe erklärt, er lasse "alle seine politischen Gefangenen im ganzen Land frei", berichtete die amtliche Nachrichtenagentur SUNA vor dem Hintergrund der massiven Proteste gegen Bashir.

Demonstranten stürmten unterdessen ein Gebäude der mächtigen Behörde in der Stadt Kasala im Osten des Landes, wie Augenzeugen berichteten.

Tausende Menschen gingen am Donnerstag auf die Straße und feierten. Etliche liefen demnach mit der Flagge Sudans durch die Straßen oder riefen Parolen wie "endlich werden wir das Bashir-Regime los". Tausende Menschen strömten auf den Platz vor der Zentrale der Streitkräfte in Khartum, auf dem Demonstranten seit Samstag mit einer Sitzblockade protestierten.

In dem Land mit 40 Millionen Einwohnern gibt es seit Monaten Demonstrationen gegen Bashir, der seit 30 Jahren im Amt ist. Auslöser waren Preiserhöhungen für Nahrungsmittel und andere Waren des Grundbedarfs. Seit der ölreiche Süden des Landes 2011 die Unabhängigkeit erlangte, rutschte Sudan in eine schwere Wirtschaftskrise.

(APA/Reuters/red.)