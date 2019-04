Sudan: Präsident Bashir ist offenbar zurückgetreten

Die Proteste dauern seit Monaten an, nun hat das Militär angekündigt, im Laufe des Vormittags eine wichtige Erklärung abgeben zu wollen: Gerüchten zufolge ist der Präsident des krisengeschüttelten Landes Sudan, Omar al-Bashir, zurückgetreten. Es gebe Verhandlungen über einen "Militärrat", der interimistisch die Macht übernehmen soll, sagte ein Minister aus der Region Nord-Darfur, Adel Mahjoub Hussein, am Donnerstag dem in Dubai ansässigen Fernsehsender Al-Hadath TV.

In dem Land mit 40 Millionen Einwohnern gibt es seit Monaten Demonstrationen gegen Bashir, der seit 30 Jahren im Amt ist. Auslöser waren Preiserhöhungen für Nahrungsmittel und andere Waren des Grundbedarfs. Seit der ölreiche Süden des Landes 2011 die Unabhängigkeit erlangte, rutschte Sudan in eine schwere Wirtschaftskrise.

Seit Samstag belagern die Protestierenden das Armee-Hauptquartier in Khartum. Auf dem Gelände befinden sich auch die Residenz des Präsidenten und das Verteidigungsministerium. Die Demonstranten verlangen vor der Armee, sich auf die Seite der Regierungsgegner zu stellen. Angeblich hat die Armee Bashir unter Hausarrest gestellt. „Wir haben gewonnen“ riefen die Demonstranten nach den ersten Gerüchten, dass der Präsident zurückgetreten sei.

>>> Dieser Artikel wird laufend aktualisiert

