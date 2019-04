Griechenland könnte Chinas 16+1-Kooperation beitreten

Chinas Premier Li Keqiang weiß um seine heikle Mission. Um sein europäisches Publikum zu überzeugen, versucht er es sogar mit Anspielungen auf die Populärkultur: „Unsere Beziehung ist nicht wie in Game of Thrones, es ist wahre Kooperation“, sagte er in Bezug auf die von Intrigen und Machtspielen durchdrungene Fantasy-Serie. Die populäre Produktion wurde teilweise in der kroatischen Küstenstadt Dubrovnik gedreht.

Dort sind am Donnerstag und Freitag Vertreter 16 ost- und mitteleuropäischer Staaten zusammengekommen, um mit dem hohen Staatsgast aus der Volksrepublik Wirtschaftsdeals auszuhandeln. Peking hat das jährliche Format, dem elf EU-Staaten und fünf EU-Beitrittskandidaten angehören, 2012 ins Leben gerufen. Es ist ein Bestandteil der chinesischen „Belt and Road“-Initiative. In Anlehnung an die antike Seidenstraße will Peking ein weltumspannendes Infrastrukturnetz schaffen.

Brüssel verfolgt das chinesische Projekt mit Argusaugen: Es sieht sich nicht nur im wirtschaftlichen Wettbewerb mit China herausgefordert, sondern warnt vor dem wachsenden politischen Einfluss der Volksrepublik in der Region. Doch Gerüchte, das Projekt habe aufgrund der EU-Kritik an Schlagkraft verloren, dürften sich zerstreuen: Griechenland zeigt großes Interesse, der Kooperation offiziell beizutreten, hat die „Presse“ aus Diplomatenkreisen erfahren.

Athen hat derzeit, so wie Wien, lediglich einen Beobachterstatus. Österreich aber lehnt eine formelle Mitgliedschaft in dem Format ab. Und auch die umstrittene Absichtserklärung zur Seidenstraßeninitiative will die Regierung von Kanzler Sebastian Kurz nicht unterschreiben. Griechenland hingegen hat sich ebenso wie die anderen Staaten der 16+1-Kooperation bereits 2015 vertraglich zu dem Infrastrukturprogramm bekannt. Es steht chinesischen Investitionen seit der Schuldenkrise offen gegenüber. So hat die chinesische Staatsreederei Cosco die Mehrheitsanteile des griechischen Hafens in Piräus erworben.