Netanjahu bedankte sich bei Kurz für Wahl-Glückwünsche

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) angerufen, um sich bei ihm für dessen frühe Glückwünsche zum Erfolg bei der israelischen Parlamentswahl zu bedanken. Kurz habe in dem Gespräch die Einladung Netanjahus nach Österreich bekräftigt, verlautete am Donnerstag aus dem Bundeskanzleramt.

Beide hätten betont, dass die bilateralen Beziehungen "sehr gut" seien "und noch weiter vertieft werden sollen", hieß es weiter. Netanjahu hätte im November an einer EU-Konferenz zum Kampf gegen Antisemitismus und Antizionismus in Wien teilnehmen sollen, sagte aber wegen einer Regierungskrise, die letztlich zu den nunmehrigen vorgezogenen Knesset-Wahlen führte, kurzfristig ab.

Kurz hatte Netanjahu am Mittwoch zum Wahlerfolge gratuliert, noch bevor dieser feststand. „Obwohl das offizielle Ergebnis noch nicht veröffentlicht wurde, ist eine Sache klar: Sie haben - einmal mehr - das Vertrauen der Menschen in Rekordzahlen gewonnen", schrieb Kurz auf Twitter. Netanjahus Likud kam nach bisherigen Ergebnissen auf 35 der 120 Mandate in der neuen Knesset, genauso viel wie das Oppositionsbündnis Blau-Weiß des Ex-Generals Benny Gantz. Mit Unterstützung von rechten, nationalistischen und religiösen Parteien dürfte Netanjahu aber weitermachen können.

Korruptionsaffären

Netanjahu ist innen- und außenpolitisch äußerst umstritten, die Staatsanwaltschaft will ihn wegen mehrere Korruptionsvergehen anklagen. Kritiker werfen Netanjahu vor, sich der Justiz durch entsprechende Gesetzesänderungen entziehen zu wollen. Der Premier bestreitet dies, genauso wie die zahlreichen Korruptionsvorwürfe. Unter anderem wird ihm angelastet, Geschenke von schwerreichen Unternehmern angenommen zu haben und bei einem U-Boot-Deal in die eigene Tasche gewirtschaftet zu haben. Außerdem soll er versucht haben, sich Wohlverhalten von Medienunternehmern zu kaufen.

Vor der Wahl erregte Netanjahu mit der Ankündigung Aufsehen, Teile des Westjordanlandes annektieren zu wollen. Dass es sich dabei um einen Bruch des Völkerrechts handeln würde, wird von israelischer Seite bestritten.

Kurz betreibt eine betont israelfreundliche Politik und hat dafür auch die Unterstützung seines Koalitionspartners FPÖ, der trotzdem weiterhin von Israel geächtet wird, weil man in Jerusalem nicht über antisemitische Ausfälle im dritten Lager und dessen NS-Verwurzelung hinweggehen kann. Kurz erklärte im vergangenen Juni bei einem Israel-Besuch den Schutz des jüdischen Staates zur Staatsräson, erreichte während der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft die Annahme einer Erklärung gegen Antisemitismus und Antizionismus und ging auch auf Distanz zu israelkritischen Beschlüssen in den Vereinten Nationen. Von palästinensischer Seite wird die neue Haltung Österreichs im Nahost-Konflikt als "einseitig" kritisiert.

(APA)