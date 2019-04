Benedikt, Pornofilme und der Teufel

Wien. Da sind sie wieder, die Geister der 1968er-Jahre. Der 2013 als Papst überraschend zurückgetretene Benedikt XVI. hat sich wieder einmal zu Wort gemeldet (eigentlich wollte er abgeschieden bleiben). Und macht die sexuelle Revolution verantwortlich für Gewalt gegen Kinder, begangen durch Priester.

Er meldet sich diesmal in einem Kleinstmedium, im bayrischen „Klerusblatt“. Wörtlich schreibt Benedikt: „Zu der Physiognomie der 68er-Revolution gehörte, dass nun auch Pädophilie als erlaubt und als angemessen diagnostiziert wurde.“ Dass laut Wissenschaft nicht alle Täter pädophil sind, wird nicht erwähnt.

An anderer Stelle führt BenediktXVI. dann noch aus: „Man kann sagen, dass in den 20 Jahren von 1960 bis 1980 die bisher geltenden Maßstäbe in Fragen Sexualität vollkommen weggebrochen sind und eine Normlosigkeit entstanden ist, die man inzwischen abzufangen sich gemüht hat.“

Schon der erste Satz der Ausführungen macht klar, wohin die Reise geht. „Die Sache beginnt mit der vom Staat verordneten und getragenen Einführung der Kinder und der Jugend in das Wesen der Sexualität.“ Zu zweifelhafter Ehre kommt gleich im zweiten Absatz des längeren Textes der von der österreichischen Regierung herausgegebene „Sexkoffer“ (1989). „Sex- und Pornofilme wurden nun zu einer Realität bis dahin, dass sie nun auch in den Bahnhofskinos vorgeführt wurden“, heißt es in dem Schreiben.

Daran schließt sich seine Kritik an Interpretationen des Vatikanischen Konzils. In der Kirche habe sich ein „Zusammenbruch der Moraltheologie ereignet, der die Kirche wehrlos gegenüber Vorgängen der Gesellschaft machte“. Das Naturrecht sei zurückgedrängt worden. Folge: „So konnte es nichts schlechthin Gutes und ebenso wenig etwas immer Böses geben.“

Gegen „selbst erdachte Kirche“

Dann stellt er die Frage: „Wieso konnte Pädophilie ein solches Ausmaß erreichen? Im Letzten liegt der Grund in der Abwesenheit Gottes. Auch wir Christen und Priester reden lieber nicht von Gott. Gott wird als Parteiangelegenheit einer kleinen Gruppe angesehen.“ Was bleibt zu tun? Für Benedikt ist klar, „dass wir nicht eine von uns erdachte andere Kirche brauchen“. Notwendig wäre die Erneuerung des Glaubens. Und Benedikt, der am Dienstag 92 Jahre alt wird, legt nach: „Die Idee einer von uns selbst besser gemachten Kirche ist ein Vorschlag des Teufels.“ (d. n.)

