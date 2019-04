WikiLeaks: Die Gefangenschaft des Julian Assange

Fast sieben Jahre währte das Katz-und-Maus-Spiel rund um 3 Hans Crescent, die Nobeladresse der ecuadorianischen Botschaft im Londoner Stadtteil Knightsbridge, in unmittelbarer Nähe des Kaufhauses Harrods. Seit dem 19. Juni 2012 saß Julian Assange in der Altbauwohnung mit dem knarzenden Parkett fest, in der die diplomatische Vertretung des lateinamerikanischen Landes untergebracht ist.

In der Nachbarschaft hatten sich der britische wie der ecuadorianische Geheimdienst für ihre Spähaktion eingerichtet. In einer sogenannten Operation Hotel spähten „Blau“ und „Weiß“, wie sich die ecuadorianischen Agenten mit Codenamen nannten, den „Gast“ aus. So apostrophierten sie den 47-jährigen Australier, der das Gastrecht weidlich ausnutzte und die Botschaft de facto längst okkupiert hatte, wie die Diplomaten immer öfter monierten.

Beinahe täglich befürchtete der weltberühmte Hacker eine Kommandoaktion und seine Festnahme. Sein Bewegungsspielraum war auf dreieinhalb Zimmer eingeschränkt, sein Refugium bestand aus kaum 15 Quadratmetern, einer UV-Lampe, mehreren elektronischen Geräten wie Laptops und Handys und einer Matratze als Schlafstatt – einer Zelle, die Assange als freiwilliges Asyl gewählt hat. Die Londoner Luft war ihm seit 2012 nicht mehr um die Nase geweht, es sei denn bei Kurzauftritten mit Botschaften für die Weltöffentlichkeit auf dem Balkon.

Donnerstag Vormittag schlug Londons Metropolitan Police schließlich zu. Auf Einladung Ecuadors, wie es offiziell heißt, zerrten Beamte einen bleichen Mann mit weißem Vollbart auf allen Vieren ins Freie, der erst auf den zweiten Blick als Julian Assange kenntlich war. Sie steckten ihn ein Polizeiauto, um ihn in Gewahrsam zu nehmen und einen Auslieferungsantrag der USA wegen Verschwörung und einen britischen Haftbefehl wegen Verstoßes gegen die Kautionsregeln zu vollstrecken. Womöglich auch als Zeichen der Erleichterung reckte der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks den Daumen nach oben.

Theresa May, die britische Premierministerin, die in diesen Tagen wahrlich mit größeren Aufgaben beschäftigt ist und sich im Parlament in Westminister in den Mittagsstunden wieder einen Schlagabtausch mit Labour-Führer Jeremy Corbyn lieferte, erklärte lapidar: „In Großbritannien steht niemand über dem Gesetz.“

Haftstrafe von fünf Jahren in den USA

Ihr Innenminister Sajid Javid äußerte sich im selben Tenor, er bedankte sich explizit bei Ecuador für die Zusammenarbeit. Javid kündigte die umgehende Vorladung vor einen Richter an, der über das weitere Procedere entscheiden sollte – etwa über eine Auslieferung an die USA. Alain Duncan, der Vize-Außenminister, stellte allerdings klar, dass Assange nicht an ein Land ausgeliefert werde, in dem ihm die Todesstrafe droht. Worauf das US-Justizministerium replizierte, der Australier müsse sich lediglich auf eine maximale Haftstrafe von fünf Jahren einstellen.

Weltweit für Furore sorgten Assange und WikiLeaks, das 2006 gegründete Online-Plattform, 2010 mit hochbrisantem Material des US-Militärs aus dem Irak- und dem Afghanistan-Krieg. Die Informationen stammten vom US-Soldaten Bradley Manning, der sich inzwischen Chelsea Manning nennt und nach einer Gefängnisstrafe nach Amnestie durch den Präsidenten Barack Obama wieder auf freiem Fuß ist. Ein Jahr später landete Assange neuerlich einen großen Coup mit Depeschen von US-Diplomaten an das State Department in Washington mit reihenweisen peinlichen Enthüllungen.

Vor allem für die USA wurde Julian Assange zur Persona non grata, von vielen als Verräter punziert, von Advokaten der Meinungsfreiheit und Internet-Aktivisten wie ein Held des Informationszeitalters verehrt. Doch im Laufe der Jahre änderte sich das Image des Australiers, der eine konspirative Aura pflegte, mit Laptop und Rucksack um die Welt tourte, immer auf der Flucht vor dem vermeintlichen Zugriff der US-Geheimdienste. Freunde und Mitstreiter wie der Deutsche Daniel Domscheidt-Berg wandten sich von ihm ab. Auch die Dokumentarfilmerin Laura Poitras zeichnete in „Risk“ das Charakterbild einer diffizilen Persönlichkeit mit autoritären Zügen.

Im US-Wahlkampf griff Assange 2016 dann offenkundig als Instrument des Kreml in den US-Wahlkampf ein, als er von russischen Hackern entwendete E-Mails von der Adresse John Podestas, des Wahlkampfmanagers Hillary Clintons, via WikiLeaks an die Öffentlichkeit brachte. Assange dementiert dies, doch für den russischen TV-Sender „Russia Today“ agierte er in einer News-Show und führte Interviews mit Intellektuellen wie Noam Chomsky und Tariq Ali. Donald Trump, der zuvor noch für die Todesstrafe für Assange plädierte hatte, jubelte jedenfalls über die Anti-Clinton-Attacke: „Ich liebe WikiLeaks.“ Sein Berater Roger Stone suchte angeblich auch den Kontakt zu dem antiamerikanischen Propagandisten in der ecuadorianischen Botschaft in London.

Bibelstunde mit Pamela Anderson

Ecuadors Präsident Rafael Correa hatte Julian Assange 2012 Asyl angeboten, nachdem ihn die britische Polizei gegen Kaution freigelassen hatte und er zwischendurch in einem englischen Landgut bei wohlhabenden Unterstützern Unterschlupf gefunden hatte. Zwei schwedische Aktivistinnen hatten den Australier wegen Vergewaltigung, Nötigung und Verweigerung eines Kondoms beim Geschlechtsverkehr angezeigt. Die Stockholmer Oberstatatsanswältin Marianne Ny strengte ein Verfahren und eine Auslieferung an, ließ die Anklage später aber fallen.

In Ekuadors Botschaft kümmerten sich prominente Besucher wie Nigel Farage, Lady Gaga oder Pamela Anderson um ihn. Mit Anderson studierte Assange die Bibel, der ultralinke Regisseur Ken Loach spendierte ihm ein Laufband. Doch Ecuadors neuer Präsident Lenin Moreno war das Treiben zunehmend ein Dorn im Auge. Er ließ ihm zeitweise das Internet kappen. Es war ein Nervenkrieg im Gange, der jetzt zu Ende ist.

CHRONOLOGIE August 2010: Schweden erlässt einen ersten Haftbefehl gegen Julian Assange wegen angeblicher Vergewaltigung und Missbrauchs in zwei Fällen bei einem Aufenthalt im Land. Dezember 2010: Assange wird in London verhaftet, doch kommt auf Kaution frei. Im Mai 2012 ordnet das Höchstgericht die Auslieferung an Schweden an, er flieht im Juni in Ecuadors Botschaft in London. Bis Mai 2017 werden die schwedischen Haftbefehle zurückgezogen, teils wegen Verjährung, teils wegen mangelnder Aussicht auf Fortgang des Verfahrens.

Juli 2018: London und Quito geben Gespräche über das weitere Schicksal Assanges zu. Beschwerden über sein Verhalten in der Botschaft mehren sich, worauf Assange Ecuadors Regierung klagt. Dezember 2018: Ein Abkommen über die baldige Ausweisung Assanges aus der Botschaft wird publik.

