Missbrauch: Wie war Benedikts Rolle?

Wien. „Ein fast schon klassischer Ratzinger.“ So lautet das Urteil des Dekans der Katholischen Fakultät der Universität Wien, Johann Pock, über den jüngsten Text Benedikts XVI. Und er meint es wenig schmeichelhaft.

Der zurückgetretene Papst hat die 1968er-Revolution als Grund für Missbrauch ausgemacht („Die Presse“ berichtete am Freitag). Pock: Der Text sei „eines Ratzinger nicht würdig“. Dieser habe eine Chance ungenutzt gelassen, seine eigene Rolle in den 1980er-Jahren zum Missbrauchsskandal zu erklären. Er habe stattdessen der Kirche in der aktuellen Debatte einen Bärendienst erwiesen. Die Opfer kämen bei Benedikt ebenso wenig in den Blick wie kirchliche Strukturen, die die Vertuschung des Missbrauchs befördert hätten, so Pock.

Ratzingers These „absurd“

Um eine Nuance schärfer formuliert der Freiburger Moraltheologe Magnus Striet: Benedikt XVI. baue einen Popanz auf, um einen Schuldigen zu finden, weshalb Missbrauch stattfand und systematisch vertuscht wurde. Es sei „absurd“, wenn der emeritierte Papst die 68er-Bewegung verantwortlich mache. Er sieht eine Mitverantwortung des früheren Papstes für die Vertuschung. Seine rhetorischen Fragen: „Wer hat die Bischöfe ernannt, die jetzt unter heftigen Vertuschungsvorwürfen stehen? Oder die selbst zu Tätern wurden?“ (red./kap)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.04.2019)