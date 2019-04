„Wenn du immer an Tod denkst, wirst du verrückt“

Wien. Es war eine Tat, die die ganze Slowakei erschütterte und die politische Führung des Landes in Turbulenzen stürzte. Im Februar vor einem Jahr wurden der Investigativjournalist Ján Kuciak und seine Verlobte, Martina Kušnírová, ermordet. Nun soll ein ehemaliger Soldat nach fünfstündigem Verhör gestanden haben, die tödlichen Schüsse abgegeben zu haben. Das berichteten slowakische Medien. Als Auftraggeber des Attentats wird der Geschäftsmann Marián Kočner beschuldigt.

Kuciak hatte vor seiner Ermordung für das Nachrichtenportal aktuality.sk zu Verbindungen zwischen Geschäftsleuten, Mafia und Politik recherchiert. Der Anschlag auf ihn führte zu Massenprotesten. Premier Robert Fico und Innenminister Robert Kaliňák von der sozialdemokratischen Partei Smer sowie Polizeipräsident Tibor Gašpar mussten zurücktreten.

Der Mord an Kuciak und seiner Verlobten Kušnírová kam auch am Freitag bei einer internationalen Konferenz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Wien zur Sprache – als nur eines der vielen Beispiele dafür, wie sehr Reporter unter Druck stehen. „Angriff auf Journalisten – eine Bedrohung der Medienfreiheit“ hieß die Veranstaltung, die in der Hofburg stattfand.

„Meine Mutter stand allein da“

„Es war ein großer Schock. Aber der Anschlag kam nicht überraschend“, erzählte Matthew Caruana Galizia bei der Konferenz. Er ist Aufdeckungsjournalist in Malta – so wie seine Mutter, Daphne Caruana Galizia es war. Sie wurde im Oktober 2017 mit einer Autobombe ermordet. Die Kolumnistin war für ihre kompromisslosen Beiträge bekannt. Sie war unter anderem an der Auswertung der sogenannten Panama-Papers beteiligt und hatte von Verstrickungen maltesischer Minister in die Affäre berichtet.

Es habe schon immer Druck wegen der Arbeit seiner Mutter gegeben, berichtet Matthew Caruana Galizia. „Unser Haus wurde zweimal angezündet. Als ich neun Jahre alt war und als ich 19 war.“ Er wirft Maltas Regierung und den Behörden Tatenlosigkeit vor. Nach der Veröffentlichung der Panama-Papers sei nichts geschehen. Alle Institutionen hätten die Augen vor der Korruption verschlossen. „Meine Mutter stand allein da.“

Fast jeder in Malta habe sich Sorgen um sie gemacht, erzählt er. „Nur die Regierung nicht.“ Die Hintergründe des Mordes an seiner Mutter seien noch immer nicht geklärt. Er verlangt, dass Regierung und Behörden jetzt Verantwortung übernehmen. „Der Staat muss schauen, ob der Mord hätte verhindert werden können, oder ob es sogar eine Komplizenschaft gibt.“ Dafür erwartet er sich auch internationalen Druck auf Malta.

Straflosigkeit in Russland

Nadeschda Prusenkowa, Sprecherin der russischen Zeitung „Nowaja Gaseta“, beklagt die Straflosigkeit in Russland, wenn es um Angriffe auf Journalisten geht. So seien zwar die Personen in Haft, die 2006 den Mord an der bekannten „Nowaja Gaseta“-Journalistin Anna Politkowskaja verübten. „Aber es gibt keine Ermittlungen zu den Hintermännern.“ Journalisten würden daher selbst Recherchen zu Morden an Kollegen anstellen.

Sechs Mitarbeiter der „Nowaja Gaseta“ wurden bereits umgebracht. Dazu kommen weitere körperliche Angriffe und Drohungen. „Wenn du immer denkst, du könntest getötet werden, wirst du verrückt“, sagt Prusenkowa. „Wir machen einfach unseren Job.“ (w. s.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.04.2019)