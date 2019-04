Hamid Karzai: "Ich will nie wieder Teil einer Regierung sein"

In den gegenwärtigen Friedensgesprächen mit den Taliban haben Sie eine Führungsrolle übernommen. Sie waren auf der Moskauer Konferenz und wollen nun auch in Katar mit den Amerikanern und den Taliban verhandeln. Doch als Sie selbst noch Präsident waren, wollten Sie mit den Taliban nicht an einem Tisch sitzen. Was ist heute anders?



Hamid Karzai: Das ist nicht ganz richtig. Ich wollte damals sehr wohl mit den Taliban sprechen und über den Frieden in unserem Land verhandeln. Allerdings wollten sie das nicht.





Als die Taliban im Jahr 2013 ihre diplomatische Niederlassung in Katar eröffneten, waren Sie erzürnt und alles andere als bereit für einen Dialog. Sie wollten das Büro, in das Sie nun hinfahren, gar nicht anerkennen.



Mit dem Büro hatte ich überhaupt keine Probleme. Mir ging es vielmehr um die Art und Weise, wie diese diplomatische Stelle eröffnet wurde. Ich hatte Zweifel an den US-amerikanischen Intentionen bezüglich dieser Niederlassung. Deshalb wandte ich mich damals auch an Präsident Barack Obama. Ich erklärte, dass der Zweck des Büros ausschließlich Friedensgespräche sein sollten und eben nicht die Deklaration einer Parallelregierung namens Islamisches Emirat Afghanistan. Dies hätte die Kreation eines Staates im Staate bedeutet, und das wäre problematisch gewesen.





Ist dieser Staat im Staate nicht gegenwärtige Realität in Afghanistan?