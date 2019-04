Serbien: Gedrosselter Protest

Belgrad. Zufrieden vermeldete Serbiens Innenminister Nebojša Stefanović Vollzug. Nur 7500 Menschen hätten an der Großkundgebung der Opposition teilgenommen, verkündete der loyale Gefolgsmann des allmächtigen Staatschefs Aleksandar Vučić am Samstagnachmittag in Belgrad.

Tatsächlich waren es am Ende zwar mehr als 20.000 Regierungsgegner, die aus Protest gegen Vetternwirtschaft, Presseknebelung und die Aushöhlung der Gewaltenteilung durch Belgrads Straßenschluchten zogen. Doch blieb die Zahl der Teilnehmer der Großdemonstration deutlich hinter den Erwartungen der Organisatoren zurück.

Es war dabei weniger das widrige Wetter als erhebliche logistische Probleme, die der Opposition zu schaffen machten: Wegen der Drohung intensivierter Inspektionen und Behördenschikanen haben viele Busunternehmer in der Provinz schon im Vorfeld den Transport von Regierungsgegnern in die Hauptstadt abgelehnt. Am Samstag wurden nicht nur die Linienbusverbindungen aus den Vororten ins Zentrum ausgesetzt. Wegen des angeblichen Mangels an Fahrern und Benzin fuhren am Samstag auch keine Busse aus der zwölf Kilometer entfernten Industriestadt Pančevo in die Hauptstadt, Auch Taxifahrer lehnten in der Provinzstadt die Fahrt nach Belgrad wegen der angekündigten verschärften Kontrollen ab.

Keinerlei solche Probleme dürften hingegen am Donnerstag zu erwarten sein, wenn Präsident Vučić zum Demonstrationskräftemessen mit der Opposition in die Hauptstadt bläst.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2019)