Finnland: Die Linke kommt zurück ans Ruder

Stockholm/Helsinki. Dass Sozialdemokraten bei Parlamentswahlen in Europa die Nase vorn haben, kam in den vergangenen Jahren in Europa nicht mehr oft vor. Kein Wunder also, dass Parteikollegen aus vielen EU-Staaten herzliche Glückwünsche an den sozialdemokratischen Spitzenkandidaten Antti Rinne nach Helsinki schickten. Rinne wird die künftige finnische Regierung anführen, nachdem am Sonntag seine Sozialdemokraten den ersten Wahlsieg bei Parlamentswahlen seit 20 Jahren einfahren konnten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.04.2019)