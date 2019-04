Angriff auf die eigene Ministerin

Rücktrittsaufforderungen an ein Regierungsmitglied sind normalerweise nicht sonderlich erstaunlich, gehört es doch zum politischen Geschäft der Opposition, Angriffe auf die Regierung zu starten. Diesmal kommt die Aufforderung aber aus den eigenen Reihen: In der Zeitschrift „Zur Zeit“ reitet Herausgeber Walter Seledec eine Frontalattacke gegen Außenministerin Karin Kneissl: Sie könne gehen, „am besten gleich und sofort. Es gibt viele andere Spitzenkräfte in der FPÖ.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.04.2019)