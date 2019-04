Mueller-Report: „Keine Kooperation mit Russland“

New York. Knapp zwei Jahre hatte das amerikanische Volk darauf gewartet, am Donnerstag war es so weit. Der Abschlussbericht von Sonderermittler Robert Mueller rund um die Einmischung Russlands in die US-Wahl 2016 wurde veröffentlicht. Zumindest in Washington stand das öffentliche Leben zwischenzeitlich still. Sämtliche Fernsehstationen berichteten live, die großen Zeitungen stellten Dutzende Reporter frei, um sich durch die 400 Seiten zu wühlen.

Noch vor der offiziellen Veröffentlichung trat Justizminister William Barr vor die Mikrofone, um den Präsidenten noch einmal freizusprechen – nachdem er dies in einem vierseitigen Resümee des Reports vor vier Wochen bereits getan hatte. „Weder der Präsident noch irgendjemand aus seinem Team und auch nicht irgendein anderer Amerikaner hat mit Russland kooperiert“, erklärte der Minister, den der US-Präsident erst vor wenigen Monaten bestellt hatte.

Kritik am Justizminister

Die parteipolitischen Spannungen konnte Barr damit allerdings keineswegs auflösen. Ganz im Gegenteil: Der Justizminister betreibe Nachrichtenkontrolle, wolle die Berichterstattung noch vor der Übergabe des Berichts an den Kongress beeinflussen, hieß es seitens der Demokraten. Mueller habe den Präsidenten keineswegs vom Vorwurf der Behinderung der Justiz freigesprochen.

Barr war jedenfalls bemüht zu erklären, warum die Öffentlichkeit Teile des Berichts geschwärzt zu sehen bekommt. Es gebe vier Kategorien, erklärte der Justizminister im Zuge seiner knapp halbstündigen Pressekonferenz: Zeugenaussagen, die unter Vertrauensgarantie an Mueller übermittelt worden waren, schutzbedürftige Erkenntnisse der Geheimdienste, Details zu noch laufenden Ermittlungen, Informationen über nicht beschuldigte Personen.

Barr machte jedoch ein bedeutendes Zugeständnis. Er werde den Mitgliedern bestimmter Subkomitees im Kongress den Report auch im Original zukommen lassen – mit Ausnahme allerdings von vertraulichen Zeugenaussagen, die er per Gesetz gar nicht weitergeben dürfe.

Das mag jene beruhigen, die daran glauben, dass das Justizministerium bewusst Informationen zurückhalte, um den Präsidenten zu schützen. Der Streit um die Deutungshoheit der Bilanz Muellers ist damit nicht zu Ende, er wird unbeirrt weitergehen. Das betrifft vor allem den Tatbestand der Justizbehinderung durch Trump. Mueller hat sich zehn Aktionen angesehen, ohne ein endgültiges Urteil abzugeben. Dies hat Barr gemacht, weil „es unsere Aufgabe als oberste Gesetzeshüter ist festzustellen, ob jemand das Gesetz gebrochen hat oder nicht“. Die Taten Trumps reichten demnach nicht aus, um ihn der Justizbehinderung für schuldig zu befinden.

Russisches Militär im Visier

Der Mueller-Report wirbelt nicht nur innenpolitisch Staub auf. Er könnte auch wieder das Verhältnis zwischen Washington und Moskau erheblich beeinträchtigen. So erklärte Barr, dass einerseits die russische Internet Research Agency gezielt Kampagnen in sozialen Medien betrieben habe, um „die Amerikaner zu spalten“. Außerdem habe das russische Militär die Server der demokratischen Kandidatin, Hillary Clinton, gehackt. Und: Es sei klar, dass „die russische Regierung die Anstrengungen, sich in unsere Wahl einzumischen, gesponsert hat“.

Trump selbst bezichtigte seine Gegner neuerlich, eine gezielte Kampagne gegen seine Person zu betreiben. Die Untersuchungen Muellers seien der „größte politische Schwindel aller Zeiten“, ließ er via Twitter wissen. Er lief offen, ob er sich später noch einmal in einer Pressekonferenz äußern werde. Den „radikalen linken Demokraten“ richtete der Präsident jedenfalls aus: „Game over“. Auch seine Anwälte brachte Trump in Stellung. Noch in der Nacht auf Freitag wollten sie eine acht- bis zehnseitige Stellungnahme publizieren, um etwaige Anschuldigungen, die im Report Muellers auftauchen, zu entkräften.

Das Hickhack in der gespaltenen Nation ist mit der Veröffentlichung des Berichts nicht zu Ende. Vielmehr wird das Thema den Wahlkampf 2020 mitbestimmen. Im Mai soll Barr im Kongress aussagen, auch eine offizielle Vorladung von Mueller selbst ziehen die Demokraten in Erwägung. Bisher hat sich der frühere FBI-Chef in keiner Weise öffentlich zu seiner Arbeit geäußert.

Mueller-Report Der Bericht des US-Sonderermittlers Robert Mueller, des Ex-FBI-Chefs, wurde am Donnerstag veröffentlicht. Mueller war fast zwei Jahre lang Vorwürfen nachgegangen, ob es Geheimabsprachen zwischen Russland und dem Wahlkampfteam Trumps gegeben hat und ob sich der Präsident der Justizbehinderung schuldig gemacht hat.

