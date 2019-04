Macron, die Gelbwesten und die kurze Notre-Dame-Atempause

Die Worte der Pariser Bürgermeisterin verhallten nahezu ungehört. Bei einem Festakt nach der Brandkatastrophe von Notre-Dame hatte Anne Hidalgo die tief gespaltenen Franzosen in dieser Woche dazu aufgerufen, zusammenzustehen. „Die Zeit des Wiederaufbaus muss eine Zeit der Einigkeit werden“, sagte sie. Doch am Samstag versammelten sich im Pariser Stadtteil Bercy wieder mehrere tausend Mitglieder der Gelbwesten-Bewegung zu neuen Protesten. Die Pariser Polizei war in Alarmbereitschaft und warnte vor Chaos in der Hauptstadt. Die Gegend rund um die von den Flammen zerstörte Kathedrale hatten Sicherheitskräfte weiträumig abgesperrt und Demonstrationen dort verboten.



Mit dem 23. Protestwochenende der Gelbwesten endete auch die Verschnaufpause, die der Großbrand von Notre-Dame dem schwer unter Druck stehenden Präsidenten Frankreichs verschafft hatte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.04.2019)