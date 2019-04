Ein Jahr der Reform für den Vatikan

Der Blick nach Rom ist in diesem Jahr mit Spannung erfüllt. Rund um den Vatikan heißt es dieser Tage, dass die Hauptarbeit des Kardinalsrates beendet sei. Jener Rat, der Papst Franziskus bei der so lang geplanten Kurienreform berät. Dabei geht es um nicht weniger als um den Entwurf eines neuen Verfassungstextes mit dem Arbeitstitel „Praedicate Evangelium“ (Verkündet das Evangelium) – und dieser ist damit nun abgeschlossen. Noch in diesem Jahr soll die Reform der Römischen Kurie veröffentlicht werden, schätzen Beobachter. Damit würden nach rund 30 Jahren die Aufgaben und Struktur der zentralen Verwaltung der katholischen Kirche neu geregelt werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.04.2019)