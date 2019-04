Die Ukraine wählt einen neuen Präsidenten

Ukraine: Der Aufsteiger aus dem Ameisenhaufen plus

Polit-Newcomer Wolodymyr Selenskij ist in einem Wohnblock in der Industriestadt Kriwij Rih aufgewachsen. Wie viel Stahlstadt steckt in dem 41-Jährigen? Und was halten die Menschen von dem berühmten Spross? Besuch in seinem früheren Zuhause.