Spanien: Rechtspopulist Abascal bringt Arenen zum Kochen

Madrid. Auf spanischen Stierkampfplätzen wird ein neuer Held bejubelt. Kein Torero, sondern ein Politiker. Und zwar einer, der die Stiertöter öffentlich wie kein anderer gegen die Anti-Stierkampf-Bewegung verteidigt. „Abascal als Regierungschef“, skandierte dieser Tage begeistert das Publikum in der Arena der ostspanischen Stadt Valencia.

Aber nicht nur in den Arenen Spaniens wird Santiago Abascal, Chef der steil aufsteigenden Rechts-außen-Partei Vox, euphorisch gefeiert. Auch die Hallen, in denen der 43-Jährige seine Wahlveranstaltungen abhält, bringt er mit seinem Aufruf, die spanische Kultur und Nation zu verteidigen, zum Kochen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.04.2019)