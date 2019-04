Was Kanzler Kurz in China blüht

Wien/Peking. Am Mittwoch wird Bundeskanzler Sebastian Kurz zu einem fünftägigen Besuch in die Volksrepublik aufbrechen. Es ist die zweite Reise des ÖVP-Kanzlers nach Festlandchina seit seinem Amtsantritt. Vergangenen April war Kurz mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, vier Ministern und 170 Wirtschaftsvertretern im Schlepptau im Reich der Mitte. Reisen von Finanzminister Hartwig Löger und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck folgten.



Der Besuchsreigen verdeutlicht eine Wende in der österreichischen China-Politik. Wie steht es um die Beziehungen zwischen Österreich und dem Reich der Mitte?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.04.2019)