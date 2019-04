Wolfgang Petritsch: "Dann wird Europa ein Anhängsel der Weltpolitik"

Vor 20 Jahren flog die Nato Luftangriffe auf Jugoslawien, um den Kosovo-Albanern beizustehen. Zuvor hatten Sie als EU-Vertreter in Rambouillet verhandelt, um eine friedliche Lösung zu erreichen. Was ist bei den Gesprächen schiefgelaufen?



Wolfgang Petritsch: Ich habe mir damals die Frage gestellt, ob es überhaupt möglich ist, noch vor einer Militärintervention einen Friedensplan erfolgreich zu verhandeln. In Bosnien hatte eine Nato-Intervention entscheidend dazu beigetragen, dass es danach zum Frieden von Dayton kam. Im Kosovo war es umgekehrt: Da haben wir vorher monatelang vermittelt. Immerhin ist es uns gelungen, in Rambouillet rechtliche Grundlagen für die Zeit nach der Nato-Intervention zu legen; bekanntlich gilt heute noch die UNO-Resolution 1244.



Vor allem in Serbien gibt es bis heute die Meinung, die USA hätten um jeden Preis einen Militärschlag durchführen wollen.



Nicht nur bei den Amerikanern, auch bei den Europäern war die Geduld schon sehr strapaziert: In Ex-Jugoslawien herrschte seit 1991 Krieg, es gab über 100.000 Tote. Srebrenica mit 8000 Getöteten stand als Metapher für das Versagen der internationalen Gemeinschaft in Bosnien. Vor allem in der rot-grünen deutschen Koalition dominierte die Befürchtung vor einem „zweiten Srebrenica“. Das hat schon vor Rambouillet unglaublichen Druck aufgebaut. Ein rhetorisches „Nie wieder“ und die Intransigenz des serbischen Machthabers Slobodan Milošević waren sehr ungünstige Voraussetzungen für eine friedliche Lösung.



Würden Sie aus heutiger Perspektive etwas anders machen?