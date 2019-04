„Es war noch nie so einfach, Fake News zu verbreiten“

Wien. Zuletzt bei Wahlen in Finnland und der Ukraine, momentan wieder mit Blick auf die EU-Wahlen im Mai oder die kanadischen Parlamentswahlen im Oktober: So gut wie keine Wahl in einer Demokratie kommt derzeit ohne massive Warnungen vor ausländischer Einflussnahme aus. Dass dabei stets auf Russland als Urheber der Manipulationsversuche gezeigt wird, haben sich die Russen selbst zuzuschreiben: „Es ist erwiesen, dass es aus Russland ausgeklügelte Interventionen in die US-Präsidentenwahl 2016 gab, unsere Geheimdienste haben das bestätigt“, sagt Mark Toner, einst Sprecher des US-Außenamtes, jetzt ein hochrangiger Berater im State Department.



Russland habe ein gut koordiniertes, umfangreiches Desinformationsnetzwerk aus TV-Sendern, Troll-Fabriken und Nachrichtenagenturen aufgebaut, um über soziale und konventionelle Medien Propaganda zu verbreiten und die öffentliche Meinung in anderen Ländern zu manipulieren.

