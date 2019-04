Der Hassprediger, der hinter dem Terror in Sri Lanka steckt

Wien/Colombo. Auf Laternen und Strommasten sind die Gesichter der Opfer des Terrors vom Ostersonntag plakatiert. Über die Straßen von Colombo und Negombo spannen sich Schnüre, auf denen weiße und schwarze Schleifen als Zeichen der Trauer hängen, während Bulldozer Massengräber ausheben, um große und kleine Särge zu bestatten. Priester in weißen Roben, Nonnen in grauer Ordenstracht und Angehörige, die im Zorn ihre Fäuste ballen, prägen das Straßenbild der beiden Städte im Westen Sri Lankas, die der Terror am schwersten getroffen hat.

Währenddessen verfestigt sich das noch schemenhafte Bild jenes rund 40-jährigen Mannes mit dem ungepflegten Bart, der in Verdacht steht, die Anschlagsserie in Kirchen und Luxushotels konzipiert und orchestriert zu haben. Auf dem Video, das die Terrormiliz Islamischer Staat veröffentlicht hat, erscheint Zahran Hashim als Einziger der Aktivisten unmaskiert, mit einem um den Kopf geschlungenen schwarzen Tuch und einem Gewehr beim Treueschwur auf IS-Führer Abu Bakr al-Baghdadi, den selbst ernannten Kalifen des ausradierten Reichs in Syrien und im Irak. Ob Zahran Hashim noch am Leben ist oder ob er bei einem der Attentate umgekommen ist, war zunächst ungewiss.

Seine Mitstreiter – acht Männer und eine Frau, die Sonntagfrüh zum tödlichen Werk ausgeschwärmt sind – entstammen der Mittelschicht und wohlhabenden Familien, wie die Behörden in Sri Lanka mitgeteilt haben. Zwei Brüder, Söhne eines Gewürzhändlers aus Colombo, haben am Samstagabend in den Hotels Shangri-La und Cinamnon Grand eingecheckt, in denen sie sich in der Schlange vor dem Buffet am Ostersonntag in die Luft gejagt haben. Sie waren gut gebildet, haben meist im Ausland studiert: einer in Großbritannien und in Australien. Es ist eine Parallele zu den 9/11-Attentätern aus Saudiarabien und Ägypten, die in Hamburg und in den USA einem Studium nachgegangen sind – und zu Osama bin Laden, dem Terrorpaten und Sohn eines Baumeisters und Multimillionärs.

Mit Schwert in der Moschee

Die Sicherheitsbehörden in Sri Lanka schenkten Zahran Hashim offenkundig nicht sonderliche Beachtung. Der radikale Prediger wuchs an der Ostküste der Insel auf. In Kattankudy, der von Palmen und wahhabitischen Moscheen und Islamschulen gesäumten Stadt, suchte er vergeblich, seinen Wirkungskreis zu erweitern. Die Gläubigen wandten sich gegen ihn. Er galt als eine Randfigur mit kaum mehr als 200 Anhängern, pendelte zwischen Indien und Sri Lanka und verlegte sich zunehmend auf Botschaften in den sozialen Medien, auf YouTube und Facebook. Jahrelang war er wie von der Bildfläche verschwunden, bis er 2015 die National Thowheeth Jamaath gründete – jene islamistische Vereinigung, die jetzt im Visier steht.

Zahran Hashim war zuvor mit erratischem Verhalten aufgefallen. Einmal ging er mit einem Schwert auf einen Gläubigen in einer Moschee los. Erst als mehrere seiner Schüler eine buddhistische Statue schändeten und mit Fäkalien beschmierten, schrillten die Sirenen. Im Jänner entdeckten die Sicherheitskräfte auf einer Kokosnussplantage im Nordwesten ein Waffendepot einer radikalislamischen Gruppe.

Auf dem Radar der Inder

Der indische Geheimdienst, der auf dem Subkontinent die terroristischen Aktivitäten von al-Qaida-Gruppen, Taliban, IS-Milizen und pakistanischen Terrorzellen überwacht, hatte den Hassprediger schon länger auf dem Radar. Er ließ eine Terrorzelle im Sünden Indiens hochgehen, die angeblich unter seinem Einfluss stand, und ließ den Kollegen in Sri Lanka detaillierte Warnungen zukommen – zunächst am 4. April, danach eine Woche später und schließlich noch wenige Stunden vor der Attentatsserie. Sie gaben auch Namen und den Aufenthaltsort von Zahran Hashim und seinem Bruder, der für die Rekrutierung der Attentäter verantwortlich gewesen sein soll, weiter.

Doch der Alarm verpuffte im seit Monaten schwelenden Machtkampf in Colombo. Präsident Maithripala Sirisana, zugleich auch Verteidigungsminister, weihte Premier Ramil Wickremesinghe, seinen Erzrivalen, und dessen Regierung nicht in die Anschlagspläne ein. Nun fordert just Sirisana aber Konsequenzen und die Absetzung des Polizeichefs. Das Versagen schürt den Volkszorn – und den Furor der Christen, allen voran von Kardinal Malcolm Ranjith in Colombo. „Warum hat niemand gehandelt?“

