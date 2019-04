Mordprozess gegen US-Elitesoldat

Er soll als Mitglied der Marine-Spezialeinheit Navy Seals im Irak grundlos Zivilisten erschossen und einen Gefangenen des IS erstochen haben. Seit Monaten sitzt der Soldat namens Edward Gallagher daher in San Diego in Untersuchungshaft (Seals steht für „Sea, Air, Land" und entspricht dem englischen Wort für „Seehunde").

Allerdings könnte der für Mai geplante Prozessbeginn gegen Gallagher, Spitzname Blade (Klinge), im Vorfeld in sich zusammenbrechen: Sein Anwalt, Timothy Parlatore, brachte laut der Marinezeitung Navy Times am Dienstag den Antrag auf Einstellung des Verfahrens ein. Grund: Die zuständigen Ankläger der marineinternen Strafverfolgungsbehörde Navy CIS (Criminal Investigative Service) sowie FBI-Beamte würden Beweise für die Unschuld seines Mandanten unterschlagen sowie Zeugenaussagen im Sinne der Anklage „verdrehen".

Im Gespräch mit der Navy Times deutete Parlatore an, dass er den NCIS sowie das Pentagon anregen werde, gegen das Ermittlerteam Untersuchungen aufzunehmen.

Kind erschossen?

Gallagher (39) ist ein hochdekorierter Soldat, konkret Special Warfare Operator, der unter anderem als Scharfschütze, Bombenspezialist, Sanitäter und Ausbilder tätig war, im Irak und in Afghanistan etwa. Er entstammt einer Familie mit militärischer Tradition, sein Vater ist pensionierter Oberstleutnant der Armee, zwei Onkel flogen in der Marineluftwaffe.

Gallagher ging 1999 zur Marine, wurde den Marines beigeordnet und erstmals 2000 in den Kosovo geschickt. Er absolvierte die Scharfschützenschule der Marines und rückte 2003 im Zuge der Operation „Iraqi Freedom" erstmals in den Nordirak ein. In Afghanistan kämpfte er als Scharfschütze einmal eine Formation der Taliban in einem Basar nieder und ermöglichte so eigenen Truppen auf dem Gelände den Rückzug.

Die Vorwürfe gegen ihn wiegen indes schwer: Laut Anklage soll er anno 2017 in Mossul im Nordirak als Chef des "Alpha Platoons" (Alpha Zuges) des Seal-Teams Nummer Sieben wiederholt aus einem Versteck heraus grundlos auf Zivilisten geschossen haben. Generell habe er weit mehr Schüsse abgegeben als andere Scharfschützen seiner Einheit.

Einmal habe er ein Mädchen im Schulkindalter erschossen, das am Ufer des Tigris spazieren ging; später einen alten Mann, der Wasser holen wollte. Einen gefangenen Kämpfer des IS, den man auf etwa 15 Jahre schätzte, der verletzt war und um den sich Sanitäter der Seals gerade kümmerten, habe er mit einem Messer erstochen. Danach soll er eine US-Fahne entrollt und sich über dem Toten fotografieren lassen haben.

Überhaupt, so legen jedenfalls Zeugenaussagen auch von Seals nahe, habe sich Gallagher ziemlich „wild" aufgeführt. Er habe etwa mit dem MG auf einem Kampffahrzeug gelegentlich einfach so von einer Brücke aus auf Wohngegenden geschossen und gern damit geprahlt, wie viele Menschen er schon „umgelegt" habe.

Verdacht: Vertuschung durch Vorgesetzte

Später, so berichten US-Medien wie die New York Times, sollen seine Taten von ihm und Vorgesetzten an der Seal-Basis Coronado nahe San Diego vertuscht worden sein. Er habe Zeugen mit dem Tod bedroht, sollten sie gegen ihn aussagen, Offiziere hätten mindestens sieben Seals, die Zeugen waren, das Ende ihrer Karriere angedroht, sollten sie „plaudern". Letztlich wurde Gallagher wegen dieser Drohungen im September 2018 verhaftet.

– U.S. Navy/Beigestellt vom Anwaltsteam Parlatore

Der Fall, der die vermutlich beste Elitetruppe der USA in ein dunkles Licht rückt (Seals brachten unter anderem Al-Kaida-Chef Osama Bin Laden 2011 in seinem Versteck in Pakistan zur Strecke), ist ein Politikum geworden: Gallagher bekommt viel Zuspruch, auf sozialen wie auch klassischen Medien wird er verteidigt. Im Internet verkaufen seine Frau sowie Freunde T-Shirts, auf denen steht „Free Eddie", dazu gibt es eine Website namens „Justice for Eddie". Den Ermittlern werfen seine Unterstützer vor, einer Verschwörung junger, neidischer und unzufriedener Seals aufzusitzen und sich selbst „politisch korrekt" profilieren zu wollen. US-Präsident Donald Trump ließ Gallagher vor kurzem aus der Haftanstalt in die gemütlichere Umgebung des Balboa-Marinespitals verlegen, weil er damit dessen „frühere Leistungen honorieren" wolle.

Widersprüchliche Zeugenaussagen

Die Beweislast scheint er erdrückend, doch gingen seine Anwälte zuletzt in die Gegenoffensive. So hätten mehrere Zeugen ihre Mitarbeit mit dem Anklageteam unter Special Agent Joe Warpinski beendet, einige Zeugen hätten sich in Widersprüche verwickelt. Es gebe überhaupt eine ganze Gruppe von Seals, die damals in Mossul waren und die Vorwürfe gegen Gallagher nicht bestätigten.

Eine zweite Runde von Zeugenaussagen sei nicht, wie üblich, per Video aufgezeichnet worden, sondern die NCIS-Leute hätten darüber nur Gedankenprotokolle verfasst und dem Gericht vorgelegt. Entlastende Beweise bzw. Indizien würden zurückgehalten: Der besagte „alte Mann" etwa sei höchstens 30 bis Mitte 40 gewesen und habe sich im Feuerbereich auch anderer Schützen befunden. Die Erschießung des Mädchens sei Gallagher nicht zweifelsfrei zurechenbar.

Dass der zuständige Militärrichter, Hauptmann Aaron Rugh, vor kurzem auch noch Schweigepflicht über alle Prozessbeteiligten und die Geheimhaltung aller Akten und Aufzeichnungen verfügt hatte, hat laut Navy Times einen Strom an Informationen an dieses Medium sowie an die Anwälte des Beschuldigten ausgelöst, der durchaus entlastend sei. Genau darauf baut Anwalt Parlatore seinen Einstellungsantrag auf, über den noch nicht entschieden worden ist.

– justiceforeddie.com

Seitens des NCIS wollte man keinen Kommentar zu einem laufenden Verfahren abgeben. Man betonte aber, dass alle Agenten der Behörde „die höchsten professionellen Standards einhalten" würden.

(WG)