Warum Matteo Salvini den italienischen Nationalfeiertag nicht feiern will

Wenn Italien heute seinen Nationalfeiertag begeht - der Tag der Befreiung vom Faschismus - feiert nur die halbe Regierung mit: Italiens Vizepremier und Lega-Chef Matteo Salvini ließ bereits vorab wissen, dass er allen Feierlichkeiten fern bleiben werde. „Ich werde nicht dafür bezahlt, um mich an die Vergangenheit zu erinnern", sagte er. Der Innenminister befindet sich in Sizilien, wo er in der Mafia-Hochburg Corleone eine Polizeizentrale einweiht.



Salvinis de facto Boykott steht ganz in der Tradition rechtsnationaler, postfaschistischer Parteien, die in den letzten Jahrzehnten den 25. April als Fest nur einer Hälfte Italiens (der antifaschistischen) verschmäht haben. Der Feiertag erinnert an den Partisanenkampf gegen das von NS-Deutschland besetzte Norditalien (1943-1945), das von Benito Mussolinis Republica Sociale Italiana (RSI) regiert wurde. Weite Teile Mittelitaliens und der Süden waren damals bereits von den Alliierten befreit worden. Für Lega und davor unter anderem die postfaschistische Alleanza Nazionale sowie neofaschistische Gruppierungen ist und war der 25. April ein politisierter, „linker“ Feiertag.



Die in Rom mitregierende Fünf-Sterne-Bewegung hingegen nimmt sehr wohl an den Feierlichkeiten teil.

