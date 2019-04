Warum Matteo Salvini den italienischen Nationalfeiertag nicht feiern will

Wenn Italien heute seinen Nationalfeiertag begeht - der Tag der Befreiung vom Faschismus - feiert nur die halbe Regierung mit: Italiens Vizepremier und Lega-Chef Matteo Salvini ließ bereits vorab wissen, dass er allen Feierlichkeiten fern bleiben werde. „Ich werde nicht dafür bezahlt, um mich an die Vergangenheit zu erinnern", sagte er. Der Innenminister befindet sich in Sizilien, wo er eine Polizeizentrale einweiht.

Salvinis de facto Boykott steht ganz in der Tradition rechtsnationaler, postfaschistischer Parteien, die in den letzten Jahrzehnten den 25. April als Fest nur einer Hälfte Italiens (der antifaschistischen) verschmäht haben. Der Feiertag erinnert an den Partisanenkampf gegen das von NS-Deutschland besetzte Norditalien (1943-1945), das von Benito Mussolinis Republica Sociale Italiana (RSI) regiert wurde. Weite Teile Mittelitaliens und der Süden waren damals bereits von den Alliierten befreit worden. Für Lega und davor unter anderem die postfaschistische Alleanza Nazionale sowie neofaschistische Gruppierungen ist und war der 25. April ein politisierter, „linker“ Feiertag.

Die in Rom mitregierende Fünf-Sterne-Bewegung hingegen nimmt sehr wohl an den Feierlichkeiten teil. Premier Giuseppe Conte wird gemeinsam mit Staatspräsident Sergio Mattarella in Rom eine Rede halten. In der italienischen Hauptstadt zelebrieren auch Vizepremier Luigi Di Maio sowie andere Fünf-Sterne-Regierungskollegen den Tag: Die Fünf-Sterne-Minister feiern ebenso wie Bürgermeisterin Virginia Raggi gemeinsam mit der jüdischen Gemeinde die Befreiung vom Nazionalsozialismus und dem Faschismus. Anwesend ist auch Antonio Tajani, EU-Parlamentspräsident und Vizechef von Silvio Berlusconis Forza Italia.

Dicke Luft in der Populistenkoalition

Der Streit um den Feiertag hat nicht nur historische, sondern auch ganz aktuelle Gründe: In der Populistenkoalition kriselt es derzeit gewaltig. Lega und Fünf Sterne streiten über so gut wie alle Themen - von der Wirtschaftspolitik, bis hin zum Migrationskurs und über Infrastrukturprojekte. Hinzu kamen zuletzt die Vorwürfe gegen einen Lega-Staatssekretär mit mutmaßlichen Verbindungen zu Mafia-Kontaktleuten. Die Fünf-Sterne-Bewegung fordert dessen Rücktritt, Salvini weigert sich. Hinter dem inzwischen ganz offen ausgetragenen Streit stecken die EU-Wahlen Ende Mai, bei denen die Lega im Gegensatz zu den „Grillini“ stark punkten dürfte. Beobachter gehen inzwischen fix von einem Ende der Regierungszusammenarbeit nach der EU-Wahl aus.

So kritisierte Di Maio auch gestern indirekt den Regierungspartner und warnte vor historischem Revisionismus. Staatschef Mattarella sprach von „zweitem Risorgimento. Wir dürfen die Geschichte nicht neu schreiben.“ Premier Conte sagte: „Wer heute nicht mitfeiert, begeht einen großen Fehler. Denn wir erinnern an all jene, die für die Freiheit gestorben sind.“

"Ehre für Mussolini“

Für einen Eklat sorgten gestern Abend Ultras des Fußballklubs Lazio Rom. Rund 60 Lazio-Fans zogen nach einem Spiel gegen AC Milan mit Bannern durch die Mailänder Innenstadt, auf dem „Ehre für Mussolini“ stand: Pikanterweise stellten sie die Banner auf den zentralen Piazzale Loreto auf. Dort war Mussolini mit seiner Liebhaberin Claretta Petacci aufgehängt worden, nachdem die beiden am 28. April 1945 von Partisanen erschossen worden waren. Sie hatten versucht, in die Schweiz zu fliehen.

Der Mob grölte gestern faschistische Parolen, zeigte den NS- sowie den faschistischen Gruß. Zudem kursierte in den sozialen Medien ein Video mit rassistischen Gesängen, die von einer Gruppe von Lazio-Fans an den dunkelhäutigen französischen Milan-Profi Bakayoko gerichtet waren.

Die Mailänder Polizei zeigte heute neun Lazio-Hooligans wegen „Verherrlichung des Faschismus" an. Die Fans konnten mit Hilfe einiger Zeugen identifiziert werden, die der Polizei ihre Autonummer meldeten.

Premierminister Giuseppe Conte verurteilte den Vorfall. Innenminister Matteo Salvini bezeichnete die Lazio-Fans als "Idioten". Das Verhalten einiger Fans habe "nichts mit den Werten des Sports zu tun, für die der Club seit 119 Jahren steht", reagierte Lazio Rom.

(basta)