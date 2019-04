Wahlkampf im Schatten der Katalonien-Krise

Alle, auch die feigen Rechten, haben euch im Stich gelassen!“, ruft Santiago Abascal inmitten eines spanischen Fahnenmeeres in Barcelona Tausenden Anhängern zu. „Wir brauchen einen Neuanfang. Deshalb sind wir jetzt da: Wir sind die wahren Patrioten, nur für uns hat Spanien Vorrang!“ Abascal nimmt in seiner feurigen Rede nicht nur Separatisten der abtrünnigen Provinz Katalonien ins Visier, sondern auch gleich alle Parteien Spaniens, die in den vergangenen Jahren zu lasch gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen vorgegangen seien.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.04.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft