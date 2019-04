Kim tauscht Atomverhandler aus

Wladiwostok/Washington. Der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un macht es vom weiteren Verhalten der USA abhängig, ob auf der koreanischen Halbinsel Frieden und Sicherheit möglich sein werden: „Derzeit stagniert die Situation in der Region, und sie hat einen kritischen Punkt erreicht“, erklärte Kim am Freitag vor seiner vorzeitigen Abreise von einem Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten, Wladimir Putin, in Wladiwostok. Die Spannungen könnten jederzeit wieder zunehmen, Nordkorea wappne sich deshalb für jede mögliche Situation.

Konkretes Ergebnis der Gespräche in Wladiwostok wurde keines bekannt gegeben. Präsident Putin diente dieser Gipfel vor allem auch dazu, Russland erneut als wichtigen Mitspieler in den globalen Krisen- und Konfliktherden zu präsentieren. Er erklärte, amerikanische Sicherheitsgarantien allein für Nordkorea im Fall einer Denuklearisierung seien wohl nicht ausreichend, und deutete an, dass alle Parteien der früheren Sechsparteiengespräche einbezogen werden sollten. Das wären neben den USA und den beiden Koreas auch China, Japan und Russland: „Alles, was die Nordkoreaner brauchen, sind Sicherheitsgarantien. Wir alle zusammen sollten darüber nachdenken.“ Warum Kim Jong-un vorzeitig aus Wladiwostok abreiste, blieb zunächst unklar. Er lud Präsident Putin zu einem Gegenbesuch ein.

Zahlte Trump für Warmbier?

Beobachter registrierten aufmerksam, dass Außenminister Ri Yong-ho und dessen Stellvertreterin, Choe Son-hui, den Machthaber nach Wladiwostok begleitet hatten, nicht aber der frühere Geheimdienstchef General Kim Yong-chol, der bisher das nordkoreanische Verhandlungsteam bei den Atomgesprächen mit den Amerikanern geleitet hatte. Schon seit der zweite Gipfel mit US-Präsident Donald Trump Ende Februar ergebnislos platzte, hieß es, dass Kim Jong-un einen Sündenbock für das diplomatische Desaster suche. „Denn ein nordkoreanischer Führer versagt nie, für Fehler sind immer andere verantwortlich“, erläutert ein Nordkorea-Experte in Seoul. Jetzt senkte sich der Daumen eben für General Kim. Ob mit dessen Ablöse die Nordkoreaner auch ihre Linie bei den Verhandlungen ändern werden und in welche Richtung das gehen könnte, ist nicht klar.

Inzwischen muss Trump sich mit der Meldung herumschlagen, die US-Regierung habe Pjöngjang zwei Millionen Dollar für die medizinische Versorgung beziehungsweise Freilassung des seit 2016 dort festgehaltenen und später verstorbenen US-Studenten Otto Warmbier gezahlt. „Es wurde kein Geld für Otto Warmbier an Nordkorea gezahlt, nicht zwei Millionen Dollar und auch sonst nichts“, schrieb Trump am Freitag auf Twitter. Die „Washington Post“ hatte berichtet, Nordkorea habe von der US-Regierung zwei Millionen Dollar für die medizinische Versorgung Warmbiers verlangt. Ob das Geld je gezahlt worden sei, sei nicht bekannt. (Reuter/DPA)

