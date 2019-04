Kopfschüttelnd schiebt der drahtige Architekt sein Fahrrad durch das monumentale Labyrinth von Barockfassaden, Antiksäulen und Bronzestatuen. „Sie waren so ignorant – ich war wirklich überrascht“, sagt Martin Panovski im Zentrum von Nordmazedoniens Hauptstadt, Skopje: „Wenn man so viele Figuren auf einen Platz zwängt, verlieren sie alle an Bedeutung – und ist keine mehr wichtig.“

