Österreich will mehr chinesische Touristen nach Wien locken

Peking. Bis in die letzte Minute putzten chinesische Staatsbedienstete die Große Halle des Volkes heraus: Sie rollten noch den roten Teppich aus, saugten, entfernten mit einem Mopp die letzten Flecken vom Steinboden vor Chinas Scheinparlament. Auch die Garde bereitete sich minutiös auf den Gast aus Österreich vor: Militärs spannten eine Schnur, um Gürtel, Rocksäume und Bajonette auf eine Linie zu bringen.

Mit militärischen Ehren empfing Chinas Premier Li Keqiang Bundeskanzler Sebastian Kurz am Sonntag im Herzen Pekings: Die Militärkapelle spielte Österreichs und Chinas Bundeshymne, als die Amtskollegen den roten Teppich entlang schritten. Unter martialischem Geschrei marschierte die Ehrengarde auf, vor der Verbotenen Stadt fanden sich österreichische Nationalflaggen Seite an Seite mit chinesischen. Auf dem Tiananmen-Platz postierte Kanonen feuerten im Takt mit der Musik ihre Salven ab.

Auch später wusste Chinas Nummer Zwei den Österreichern zu schmeicheln: Das Lande sei ein „wichtiges EU-Mitglied“, sagte Li zu Beginn des Arbeitsgesprächs. Dennoch sparte Kurz nicht mit Kritik: Er forderte einmal mehr eine Wirtschaftsöffnung und mahnte zu mehr Menschen- und Bürgerrechten ein.

Entschädigung in Betrugsfällen für Österreichs Firmen

Österreich will die Beziehungen mit der zweitgrößten Volkswirtschaft bis 2025 in zwei Bereichen vertiefen: Das Handelsvolumen soll von derzeit 13 auf 20 Milliarden Euro gesteigert werden. Zudem soll die Zahl chinesischer Touristen bis 2025 von einer auf zwei Millionen verdoppelt werden. Chinesen sind in Österreich die kauffreudigsten Gäste: 2018 gaben sie pro Einkauf durchschnittlich 616 Euro aus. In heimischen Tourismusgebieten soll daher das Bewusstsein für chinesische Bezahldienste verstärkt werden: In China ist mobiles Zahlen allgegenwärtig, österreichische Firmen sollen nun die technischen Voraussetzungen dafür schaffen. Ab Juni soll die Austrian Airlines vier Direktverbindungen nach Wien anbieten (Peking, Shanghai, Shenzhen und Guangzhou).

Österreich will auch die Kooperation mit China in Drittstaaten forcieren: Heimische Firmen könnten sich in Asien, Afrika und Osteuropa als Zulieferer oder Subunternehmer bei chinesischen Projekten beteiligen. Als Beispiele nannte der Kanzler den Maschinenanlagen-Bauer Andritz und den Gesundheitsdienstleister Vamed. Gefördert werden sollen diese Unterfangen künftig mittels gemeinsamer Exportkredite.

Im Rahmen des Treffens unterzeichnete Österreich mehrere Absichtserklärungen, unter anderem zu Pandas, einer Kooperation zwischen Kunsthistorischem Museum und dem Pekinger Palastmuseum, Forschungsförderung – und zur Entschädigung in Betrugsfällen im Volumen von 16 Millionen Euro. Über Firmennamen wollte Kurz nicht reden, der prominenteste Fall ist der Flugzeugkomponentenhersteller FACC, der mehrheitlich in chinesischer Hand ist.