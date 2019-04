"Verbote sind das Normalste auf der Welt"

Robert Habeck klammert sich mit beiden Händen an den heißen Teebecher. Es ist ein kühler Spätnachmittag im Volksgarten. Der Chef der deutschen Grünen ist nach Wien geeilt, um Österreichs Grüne im Wahlkampf zu unterstützen – und Danke zu sagen. Lang haben Deutschlands Grüne zu Österreich aufgeschaut. Jetzt ist Habeck der Hoffnungsträger. Seine Partei erlebt einen Höhenflug. Vor der EU-Wahl liegen sie auf Platz zwei und bei 19 Prozent, noch vor der SPD, von deren Schwäche die Grünen profitieren. Habeck, der 49-jährige Schriftsteller, hat Höhenangst, wie er jüngst sagte. Wobei man ja nicht die Höhe fürchtet, sondern den Absturz. So wie ihn – politisch – der Mann neben ihm miterlebt und überlebt hat: Werner Kogler, Chef und EU-Spitzenkandidat der österreichischen Grünen.



Die Presse: Herr Kogler, die deutschen Grünen sind im Höhenflug, Ihre Partei erholt sich vom Absturz. Was können Sie sich denn von dem Mann neben Ihnen abschauen?

Robert Habeck: Warum sollte er?

Werner Kogler: Abschauen ist der falsche Begriff.

Habeck: Da gibt es gar keinen Grund dazu.

Kogler: Doch, den würde ich finden. Wir verfolgen ganz genau, wie ihr das macht. Da geht es etwa um die Methode von Sprache. Robert Habeck kommuniziert anders als andere Politiker. Er schafft es, etwas auf die übergeordnete Ebene zu heben, entschwebt aber nicht in den Himmel, sondern sticht dann hinunter und bleibt nichts Konkretes schuldig.

