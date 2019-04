Hohe Wahlbeteiligung in Spanien

Die Spanier waren am Sonntag zum dritten Mal in nicht einmal vier Jahren zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Dabei gab es eine ungewöhnlich hohe Wahlbeteiligung: Bis 18.00 Uhr stimmten bereits 60,72 Prozent der Wahlberechtigten ab. Das sind, wenn man den Zeitraum vergleicht, rund 9,5 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Parlamentswahl im Jahr 2016.

Die politische Pattsituation könnte auch diesmal bestehen bleiben. Die Umfragen sagen einen Sieg des scheidenden Regierungschefs Pedro Sánchez voraus, doch von einer Mehrheit ist seine Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) weit entfernt.

Katalonien im Zentrum

In diesem Wahlkampf stand vor allem der Unabhängigkeitskonflikt in Katalonien im Vordergrund. Eine Krise, die nicht nur in der katalanischen Region, sondern in ganz Spanien Zwietracht bedingt. Sánchez trat für Gespräche mit Separatisten ein, die weiterhin einen eigenen Staat anstreben. Die konservative Opposition schäumt deswegen und wirft Sánchez vor, mit seiner Dialogbereitschaft Spaniens Einheit aufs Spiel zu setzen und ein Vaterlandsverräter zu sein. Im progressiven Lager erntete Sánchez derweil Beifall.

Fast 37 Millionen Spanier waren aufgerufen zu wählen, 92.000 Polizisten sollten landesweit für Sicherheit sorgen. Bis zum Abend gab es keine nennenswerten Zwischenfälle. Die Wahllokale schließen um 20.00 Uhr, auf den Kanaren um 21.00 Uhr. Kurz darauf werden die ersten Prognosen erwartet.

