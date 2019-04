Spanien: Die Sozialisten liegen laut Exit Polls vorne

Die Spanier waren am Sonntag zum dritten Mal in nicht einmal vier Jahren zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Und sie nahmen das ernst: Bis zum frühen Abend zeichnete sich eine der höchsten Wahlbeteiligungen in der Geschichte der spanischen Demokratie ab. Die politische Pattsituation könnte aber auch diesmal bestehen bleiben.

Laut Exit Polls haben die Sozialisten von Regierungschef Pedro Sánchez den Sieg eingefahren, die absolute Mehrheit jedoch auch mit dem Linksbündnis Unidas Podemos verpasst. Das rechte Lager aus konservativer Volkspartei, den liberalen Ciudadanos und der erstmals im Abgeordnetenhaus vertretenen ultra-rechten Vox bringt demnach voraussichtlich auch keine Mehrheit zustande.

Zum Zünglein an der Waage werden womöglich nationalistische Parteien aus dem Baskenland oder Katalonien, die dem linken Lager mit ihren Mandaten zu einer Mehrheit verhelfen könnten. Doch der Streit um die Unabhängigkeitsbestrebungen der Region Katalonien hatte letztlich dazu geführt, dass Sanchez als Chef einer Minderheitsregierung seinen Haushalt nicht durchbringen konnte und Neuwahlen ansetzen musste.

Rechtsaußen-Partei Vox zieht ins Parlament ein

Die rechte Newcomer-Partei Vox hat Prognosen zufolge ein zweistelliges Ergebnis erzielt. Sie holte demnach rund 12 Prozent der Stimmen. Damit wird mit der erst 2013 gegründeten Partei erstmals seit Jahrzehnten eine rechtsextreme Formation ins Madrider Parlament einziehen.

Im Wahlkampf stand vor allem der Unabhängigkeitskonflikt in Katalonien im Vordergrund. Eine Krise, die nicht nur in der katalanischen Region, sondern in ganz Spanien Zwietracht bedingt. Sánchez trat für Gespräche mit Separatisten ein, die weiterhin einen eigenen Staat anstreben. Die konservative Opposition schäumt deswegen und wirft Sánchez vor, mit seiner Dialogbereitschaft Spaniens Einheit aufs Spiel zu setzen und ein Vaterlandsverräter zu sein. Im progressiven Lager erntete Sánchez derweil Beifall.

Fast 37 Millionen Spanier waren aufgerufen zu wählen, 92.000 Polizisten sollten landesweit für Sicherheit sorgen. Bis zum Abend gab es keine nennenswerten Zwischenfälle.

(red/APA/dpa)