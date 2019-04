Sánchez auf schwieriger Partnersuche

Madrid. In der Wahlnacht hatte Pablo Iglesias, Chef der linken Partei Podemos, noch von Ministersesseln geträumt. Davon, als Juniorpartner in die sozialistische Regierung von Pedro Sánchez einzuziehen. Am Montag war Iglesias' Traum, zum Vizepremier aufzusteigen, wieder geplatzt. Sánchez ließ verlauten, dass er nach seinem Sieg lieber ohne Koalitionspartner regieren wolle – also wie bisher mit einem Minderheitskabinett, das von Podemos und den kleinen Regionalparteien gestützt wird.

