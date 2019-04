Thronverzicht: Japanischer Kaiser Akihito dankt ab

Japans Kaiser Akihito hat am Dienstag mit der Haupt-Abdankungszeremonie begonnen. Während der kurzen Zeremonie erklärt er seinen Thronverzicht. Am Mittwoch geht die Herrschaft des Tenno, wie der Kaiser in Japan genannt wird, offiziell an Akihitos 59-jährigen Sohn Naruhito über.

Um Punkt 17 Uhr Ortszeit (10 Uhr MESZ) begann das Zeremoniell im Matsu-no-Ma, einer 370-Quadratmeter großen Halle im Kaiserpalast in Tokio. Dabei werden auch ein Schwert und ein Juwel als Insignien der Legitimität eines Tennos präsentiert. An der Zeremonie nehmen mehr als 300 Menschen teil, darunter neben Mitgliedern der Kaiserfamilie auch Vertreter der japanischen Regierung und des Parlaments, hochrangige Richter und regionale Regierungschefs.

Ministerpräsident Shinzo Abe wird eine Rede im Namen des Volkes halten, bevor Akihito seine letzte offizielle Ansprache als Tenno vorträgt.

Formal bleibt der 85-Jährige Kaiser, bis die Uhr Mitternacht (17 Uhr MESZ) schlägt. Damit ist seine 30-jährige Regentschaft namens "Heisei" (Frieden schaffen) beendet und sein ältester Sohn, Kronprinz Naruhito (59), besteigt den Thron und läutet eine neue Ära für Japan ein.

