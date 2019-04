Berlusconi mit Nierenkolik ins Spital eingeliefert

Italiens viermaliger Premier Silvio Berlusconi ist am Dienstag mit einer akuten Nierenkolik in die Mailänder San Raffaele-Klinik eingeliefert worden. Dies verlautete aus der rechtskonservativen Forza Italia, der Partei, für die Berlusconi als Spitzenkandidat den Wahlkampf für die EU-Parlamentswahlen Ende Mai führt.

Der Zustand Berlusconis sei nicht besorgniserregend, hieß es. Der 82-Jährige hoffe, an einer am Dienstagnachmittag geplanten Wahlveranstaltung der Forza Italia in Arcore bei Mailand teilnehmen zu können, verlautete es aus der Partei.

Lega fischt im selben Wählerteich

Berlusconis Partei ist auf Talfahrt und schwächelt derzeit in den Umfragen. Bei der Parlamentswahl im März 2018 kam die Partei nur auf 14 Prozent, in den neuesten Umfragen liegt sie bei durchschnittlich 8 Prozent. Sie verliert an Stimmen zugunsten der Lega um Innenminister Matteo Salvini, die laut jüngsten Umfragen auf einem Rekordhoch von 33 Prozent segelt.

Forza Italia und Lega hatten im Rahmen einer Mitte-rechts-Allianz gemeinsam an den Parlamentswahlen im März 2018 teilgenommen. Die Lega ist im Mai jedoch eine Regierungskoalition mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung eingegangen. Die Forza Italia ist seitdem in der Opposition und verliert zunehmend an Popularität.

