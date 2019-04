"Finale Phase" in Venezuela: Guaidó will Militär auf seine Seite gezogen haben

Der selbst ernannte und von vielen Staaten unterstützte Interimspräsident Venzuelas, Juan Guaidó, erklärt in einem Video, dass sich ihm die Streitkräfte angeschlossen hätten. Guaidó ist auf dem drei Minuten langen Video auf der Luftwaffenbasis La Carlota in Caracas zu sehen - umgeben von bewaffneten Männern und seinem Mentor, dem Aktivisten Leopoldo López. Ein Reuters-Reporter will Guaidó auch tatsächlich dort gesehen haben.

Es sei die „finale Phase“ seines Plans, um Präsident Maduro aus dem Amt zu drängen. „Die nationalen bewaffneten Kräfte haben die korrekte Entscheidung getroffen und sie werden sich auf die Unterstützung des venezolanischen Volkes verlassen", so Guaidó.

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) 30. April 2019

Guaidó ermuntert Soldaten in dem Video, Straßen zu besetzen. Das sei ein Akt des Schutzes der Verfassung. Er veröffentlichte die Aufnahmen einen Tag vor einer geplanten landesweiten Großkundgebung. „Die Bewegung ist jetzt", sagte Guaido. Neben schwer bewaffneten Männern ist auch López im Bild, der seit 2014 wegen seiner Anti-Regierungsproteste eigentlich unter Hausarrest steht. "Militärs haben mich auf Anweisung von Präsident Guaidó befreit", schrieb López am Dienstag auf Twitter.

Maduro lässt zur Verteidigung der Revolution aufrufen

Die regierenden Sozialisten riefen ihre Anhänger zur Verteidigung des Präsidentenpalastes Miraflores. "Genossen, die Rechten wollen dem Volk seine Erfolge entreißen. Ich lade alle ein - das Volk von Venezuela, die Milizen, die sozialistische Partei - zum Palast von Miraflores zu kommen, um die Revolution, Nicolás und das Erbe von Hugo Chávez zu verteidigen", sagte der Präsident der regierungstreuen Verfassungsgebenden Versammlung und einflussreiche Parteifunktionär Diosdado Cabello am Dienstag.

Verteidigungsminister Vladimir Padrino gelobte der Regierung von Maduro die Treue. "Die Streitkräfte verteidigen die Verfassung und die legitimen Autoritäten", schrieb er auf Twitter. "Alle militärischen Einheiten melden Normalität in ihren Kasernen und Stützpunkten und befinden sich unter der Befehlsgewalt ihrer Kommandeure."

(Reuters/Ag.)