London. Für Theresa May könnten es bereits die letzten Wahlen sein – und sie werden eine schmerzliche Niederlage bringen. Soviel dürfte feststehen. Bei den Lokalwahlen in 248 Gemeinden Englands und elf Wahlkreisen in Nordirland droht den Konservativen heute der Verlust von bis zu 800 ihre bisher 4.600 Sitze in Gemeinderäten im ganzen Land.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.05.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Lesen Sie mehr zum Thema Theresa May entlässt britischen Verteidigungsminister Williamson Gavin Williamson soll heikle Informationen in Bezug auf Huaweis Beteiligung am 5G-Ausbau veröffentlicht haben.

Meistgekauft