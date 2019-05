Wenn der schwarze Block durch Berlin zieht

Auf den Balkonen tauchen vermummte Gestalten auf. Sie schwenken Rauchfackeln. Ein rosa Nebel legt sich über die Straße, durch die sich ein schwarzer Block schiebt. Er führt die berüchtigte „Revolutionäre 1.-Mai-Demo“ der linksextremen Szene mit bis zu 6000 Demonstranten an. Die Menge skandiert: „Ganz Berlin hasst die Polizei." Doch die Einsatzkräfte sind unbeeindruckt. Sie kennen das schon.



Immer wieder war es am 1. Mai in Berlin zu Unruhen gekommen, vor allem die Gewalt im Jahr 1987 hat sich tief ins Gedächtnis der deutschen Hauptstadt gebrannt. Damals musste die Polizei ganze Straßenzüge in Berlin-Kreuzberg aufgeben. Auch danach gab es immer wieder Gewalt und hunderte verletzte Polizisten. Die Einsatzkräfte haben ihre Taktik deshalb immer wieder geändert. In den vergangenen Jahren bekamen sie die Lage immer besser in den Griff. Doch diesmal wollten die „Revolutionäre“ nicht in Berlin-Kreuzberg, sondern in Berlin-Friedrichshain aufmarschieren, dort, in der Rigaer Straße 94, liegt ein symbolischer Ort in der alten Hausbesetzerszene, das linke Wohnprojekt Rigaer 94. Und sie drohten mit „Wut", sollte ihnen das verunmöglicht werden.

