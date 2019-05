BMW verstaatlichen? Der Fall eines Jungsozialisten

Berlin.Wenn Kevin Kühnert, meist in Jeans und Kapuzenpulli, zum Redepult schreitet, dann macht sich in der Parteispitze Nervosität breit.Mit Verve redet der Chef der Jusos, also des SPD-Parteinachwuchses, gegendie Große Koalition an. An der Basis fliegen ihm dann die Herzen zu. Längst ist der 29-jährige Politikwissenschaftstudent zum informellen Anführer des No-GroKo-Lagers in der SPD aufgestiegen und zu einem der wenigen Hoffnungsträger der Sozialdemokraten.



Und dann gab Kühnert der „Zeit“ ein Interview. Darin träumt er von Kollektivierungen. Denn anders sei der Kapitalismus nicht zu überwinden. Als Beispiel dient der Autobauer BMW. „Mir ist weniger wichtig, ob am Ende auf dem Klingelschild von BMW ,staatlicher Automobilbetrieb‘ steht oder ,genossenschaftlicher Automobilbetrieb‘ oder ob das Kollektiv entscheidet, dass es BMW in dieser Form nicht mehr braucht.“ Die Verteilung der Profite müsse jedenfalls demokratisch kontrolliert werden.



Auf Kühnerts Traum von der Kollektivierung folgte ein kollektiver Aufschrei. „Was hat der geraucht?“, fragte auch Parteifreund Johannes Kahrs, der Chef des pragmatischen Seeheimer Kreis in der SPD. Parteigeneralsekretär Lars Klingbeil ging gleichfalls auf Distanz, mahnte aber zu „mehr Gelassenheit“.

